مسؤولة تونسية تنبّه إلى "انهيار" المنظومة الصحية بسبب وباء كوفيد-19

فتحي بلعيد ا ف ب

امرأة تونسية مصابة بكوفيد-19 تتلقى العلاج في مستشفى ابن الجزار في ولاية القيروان وسط البلاد بتاريخ 4 تموز/يوليو 2021

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تونس (أ ف ب)

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية الخميس إن الوضع الصحي "كارثي" والمنظومة الصحية "انهارت" في البلد الذي يسجل مؤخرا أعداد اصابات ووفيات غير مسبوقة محليّا جراء تفشي الوباء.

وقالت بن علية في تصريحات لراديو محلي خاص إن "الوضع الصحي الحالي كارثي".

وأضافت أن "نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة والمنظومة الصحية انهارت للأسف".

وتواجه السلطات "صعوبات كبيرة" في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة، حسب بن علية.

ونبّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن "المركب يغرق بنا ولانقاذه يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته (...) ان لم نوحّد الجهود ستتفاقم الكارثة".

وسجلت تونس الثلاثاء 9823 إصابة و134 وفاة نتيجة كورونا، وهي أرقام لم يسبق أن سجلتها البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء 464,914اصابة بينما توفي 15735 مصابا.

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مصابين ينتظرون دورهم في تلقي العلاج في أروقة المستشفيات التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق في عدة مناطق.

وتجاوزت نسبة أسرّة الانعاش التي يشغلها مرضى التسعين بالمئة، حسب وزارة الصحة التونسية.

وفرضت السلطات إغلاقا شاملا في ستّ ولايات (من إجمالي 24 ولاية) لكبح الفيروس لا سيما مع تفشي المتحورة "دلتا" شديدة العدوى التي ظهرت في الهند أول مرة ثم انتشرت في دول عدة.

وأوضحت نصاف بن علية أن حملة التطعيم بطيئة، مشددة على ضرورة "العمل على جلب اللقاح".

وتلقى 4 بالمئة فقط من السكان اللقاح بالكامل في بلاد تقطنها حوالي 12 مليون نسمة.

© 2021 AFP