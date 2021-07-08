مورينيو يؤكد أن مهمته بناء فريق قوي "أما الألقاب فتأتي لاحقاً"

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

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روما (أ ف ب)

أكد المدرب البرتغالي الجديد لنادي روما الايطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو أن هدفه الرئيسي هو بناء فريق قويّ على المدى البعيد مشيراً الى أن "الالقاب ستأتي لاحقاً".

وقال مورينيو الذي قدمه فريق العاصمة الى وسائل الاعلام رسمياً الخميس "أنتم تتحدثون عن الالقاب، ونحن نتحدث عن الزمن، المشروع، العمل. الألقاب هي مجرد كلمات، وعود سهلة. الألقاب ستأتي، لكن النادي لا يريد نجاحات معزولة، يريد الوصول الى مكان ما والبقاء فيه".

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة سابقة ناجحة في إيطاليا على رأس الجهاز الفني لنادي إنتر وقاده الى إحراز ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا عام 2010).

وتم التعاقد مع مورينيو مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد الاسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام الانكليزيين، مدرباً لروما في الرابع من ايار/مايو بعقد لمدة ثلاثة مواسم ليحل بدلاً من مواطنه باولو فونسيكا.

وكان روما إحتل المركز السابع في الدوري الايطالي الموسم الماضي، لكن مورينيو وعد بتحسين مركزه بالقول "نريد بناء شيئاً ما يستمر طويلاً. لقد تطورت كثيراً في السنوات الاخيرة وأنا أقول ذلك لأنني متأكد أن تراكم الخبرات مفيد جداً في هذه المهنة".

في المقابل، أكد المدير العام في روما البرتغالي تياغو بينتو "لقد قمنا بدراسة حاجات الفريق وسنملك فريقاً جديراً بمورينيو".

© 2021 AFP