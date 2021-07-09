أولمبياد طوكيو: وصول الشعلة إلى العاصمة اليابانية من دون مواكبة جماهيرية

شارلي تريبالو ا ف ب/ارشيف

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طوكيو (أ ف ب)

وصلت الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة ضمن حفل متواضع أقيم في ملعب خال من الجماهير، بعد يوم من قرار السلطات المحلية ومنظمي الألعاب منع الجماهير في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين من موعد حفل افتتاح الالعاب المقرر في 23 الشهر الحالي، وصلت الشعلة إلى المكان المخصص لها في فانوس وتم تسليمها بشكل رمزي إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي.

وكان منظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19" والسلطات المحلية أعلنوا مساء الخميس قرار حظر الجماهير المحلية حضور المسابقات الرياضية في العاصمة. مقابل السماح لعدد محدد بالحضور في منشآت خارج طوكيو، على غرار مقاطعة فوكوشيما.

قرار المنع سيجعل من العرس الرياضي الألعاب الأولى في التاريخ الاولمبي تقام بقسم كبير منها خلف أبواب موصدة.

وتزامن حظر الجماهير مع قرار الحكومة اليابانية بتمديد حالة الطوارىء الصحيّة، وهو رابع تمديد منذ بداية انتشار الجائحة، في طوكيو حتّى 22 آب/اغسطس المقبل، علماً أن الالعاب ستنتهي في 8 منه.

وكان من المتوقع أن تشعل مسيرة الشعلة الأولمبية الحماس في قلوب الجماهير، ولكن تم منع المواكبة الجماهيرية في العديد من المقاطعات وفي طوكيو أيضاً في الأرخبيل، لتحل بدلاً منها احتفالات لاضاءة الشعلة بشكل رمزي من دون جماهير.

-مدرجات خالية-

وفي حفل بسيط خلا من الاستعراضات التي رافقت الاحتفالات على مرّ تاريخ هذه الالعاب، واكب وصول الشعلة الاولمبية خمسة عازفين عزفوا ألحانا جذابة، تحت سقف يحميهم من رذاذ المطر أمام الإعلاميين وحفنة من الرسميين، وامام مدرجات خالية في الاستاد الاولمبي في كومازاوا في الضاحية الجنوبية للعاصمة والذي بُني خصيصاً لاستضافة أولمبياد طوكيو 1964.

قالت كويكي "أنا سعيدة لاستقبال الشعلة الأولمبية مع هذا التراث الذي نبرزه بفخر عندنا وفي الخارج".

غير أن حاكمة طوكيو التي ادخلت إلى المستشفى مؤخراً بسبب الإرهاق، سعلت ثلاث مرات خلال خطابها المقتضب ومرات عدة لاحقاً.

وكانت كويكي اعتبرت الخميس أن اقامة الالعاب خلف أبواب موصدة هو أمر "يُدمي القلب"، وطالبت السكان بمتابعة الألعاب من منازلهم "بطريقة آمنة".

وضمن السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ على ضرورة "منع تفشي العدوى مرة جديدة في جميع أنحاء اليابان، نظراً إلى تأثير المتغيرات الجديدة".

ويمثل المتحور الجديد "دلتا" نسبة 30 في المئة من الحالات الإيجابية الجديدة في الأرخبيل.

وفي وقت تعتبر اليابان من بين الدول التي نجحت نسبياً في الحدّ من تفشي الجائحة، مع تسجيل رسمياً أقل من 15 ألف حالة وفاة منذ أوائل عام 2020، إلا أن برنامج اللقاحات لم يفعّل سوى بدءاً من أيار/مايو الماضي.

ولم يتلقَ سوى ما نسبته 15 في المئة من السكان اللقاح حتى الآن، فيما يخشى اختصاصيون أن يتسبب متحور "دلتا" بموجة جديدة يمكن أن تُرهق الجسم الطبي.

© 2021 AFP