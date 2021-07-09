أولمبياد طوكيو: وصول الشعلة إلى العاصمة اليابانية من دون مواكبة جماهيرية

فيليب فونغ ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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طوكيو (أ ف ب)

حزينة هي صورة وصول الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة مع إبقاء الجماهير بعيدة عن الحفل المتواضع الذي أقيم في ملعب خال، بعد يوم من قرار السلطات المحلية ومنظمي الألعاب منع الجماهير في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا.

وقبل أسبوعين من موعد حفل افتتاح الالعاب المقرّرة في 23 الشهر الحالي، وصلت الشعلة إلى المكان المخصص لها في فانوس وتم تسليمها بشكل رمزي إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي.

وكان منظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19" والسلطات المحلية أعلنوا مساء الخميس قرار حظر الجماهير المحلية حضور المسابقات الرياضية في العاصمة، مقابل السماح لعدد محدد بالحضور في منشآت خارج طوكيو، على غرار مقاطعة فوكوشيما.

قرار المنع سيجعل من العرس الرياضي الألعاب الأولى في التاريخ الاولمبي تقام بقسم كبير منها خلف أبواب موصدة.

وتزامن حظر الجماهير مع قرار الحكومة اليابانية بتمديد حالة الطوارىء الصحيّة، وهو رابع تمديد منذ بداية انتشار الجائحة، في طوكيو حتّى 22 آب/اغسطس المقبل، علماً أن الالعاب ستنتهي في 8 منه.

وكان من المتوقع أن تشعل مسيرة الشعلة الأولمبية الحماس في قلوب الجماهير، ولكن تمّ منع المواكبة الجماهيرية في العديد من المقاطعات وفي طوكيو أيضاً في الأرخبيل، لتحلّ بدلاً منها احتفالات لاضاءة الشعلة بشكل رمزي من دون جماهير.

-مدرجات خالية-

وفي حفل بسيط خلا من الاستعراضات التي رافقت الاحتفالات على مرّ تاريخ هذه الالعاب، واكب وصول الشعلة الاولمبية خمسة عازفين عزفوا الألحان الجذابة، تحت سقف يحميهم من رذاذ المطر أمام الإعلاميين وحفنة من الرسميين، وأمام مدرجات خالية في الاستاد الاولمبي في كومازاوا في الضاحية الجنوبية للعاصمة والذي بُني خصيصاً لاستضافة أولمبياد طوكيو 1964.

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قالت كويكي "أنا سعيدة لاستقبال الشعلة الأولمبية مع هذا التراث الذي نبرزه بفخر عندنا وفي الخارج".

غير أن حاكمة طوكيو التي ادخلت إلى المستشفى مؤخراً بسبب الإرهاق، سعلت ثلاث مرات خلال خطابها المقتضب ومرات عدة لاحقاً.

وكانت كويكي اعتبرت الخميس أن اقامة الالعاب خلف أبواب موصدة هو أمر "يُدمي القلب"، وطالبت السكان متابعة الألعاب من منازلهم "بطريقة آمنة".

وضمن السياق ذاته، شدّد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ على ضرورة "منع تفشي العدوى مرة جديدة في جميع أنحاء اليابان، نظراً إلى تأثير المتغيرات الجديدة".

ويمثل المتحور الجديد "دلتا" نسبة 30 في المئة من الحالات الإيجابية الجديدة في الأرخبيل.

وفي وقت تعتبر اليابان من بين الدول التي نجحت نسبياً في الحدّ من تفشي الجائحة، مع تسجيل رسمياً أقل من 15 ألف حالة وفاة منذ أوائل عام 2020، إلا أن برنامج اللقاحات لم يفعّل سوى بدءاً من أيار/مايو الماضي.

ولم يتلقَ سوى ما نسبته 15 في المئة من السكان اللقاح حتى الآن، فيما يخشى اختصاصيون أن يتسبب متحوّر "دلتا" بموجة جديدة يمكن أن تُرهق الجسم الطبي.

-امتعاض واسع-

عبّر العديد من الرياضيين المتوقع حضورهم إلى طوكيو عن امتعاضهم وخيبة أملهم مما يحصل، على غرار لاعب كرة المضرب الاسترالي نيك كيريوس الذي فضّل "رمي المنشفة"، مستخدماً اسلوب الاستسلام في لعبة الفن النبيل الملاكمة.

ولم تسلم اليابان من انتقادات من "داخل البيت الواحد"، حيث اعتبرت بعض الصحف المحلية على غرار صحيفة "نيكاي" الإقتصادية اليومية الجمعة أن المنع شبه التام للجماهير لن يكفي من أجل الحدّ من الموجة الجديدة لـ "كوفيد-19" في الأرخبيل.

وانتقدت صحيفة "أساهي" التي تنتمي إلى يسار الوسط، بعدما طالبت بإلغاء الأولمبياد في نهاية أيار/مايو الماضي، الحكومة بسبب "استعمالها للقوة"، في إشارة إلى تنظيم الألعاب رغم الانتقادات.

في المقابل، يعيش العديد من الخبراء في القطاع الصحي والرأي العام الياباني في خشية المخاطر المحتملة المرتبطة بقدوم حوالي 70 ألف شخص من الخارج للمشاركة في الألعاب، بدءاً من الرياضيين ومدربيهم، مروراً بالممثلين الرسميين وانتهاء بالصحافيين من مختلف أقطار العالم، حيث سيخضع الجميع لقيود صارمة.

كتب أحد مستخدمي الإنترنت اليابانيين على "تويتر" ساخراً من قرارات سلطات بلاده "ألعاب أولمبية من دون جماهير تعني أنها أصبحت ألعاباً أولمبية للارستقراطيين، لان هؤلاء فقط بامكانهم مشاهدة الالعاب".

من الناحية الاقتصادية، الامر مختلف قليلاً اذ لن ترخي مسألة اقامة للالعاب الاولمبية خلف أبواب موصدة بظلالها السلبية وستكون "ضئيلة إلى حد ما" على الأرخبيل، بحسب ما أفاد الخبير الاقتصادي عند "يو بي أس" ماساميتشي أداتشي لوكالة فرانس برس الجمعة.

واعتبر أداتشي انه منذ الجائحة وتأجيل الألعاب من العام الماضي، بات واضحاً للعيان أن التوقعات بشأن العائدات الاقتصادية للحدث بالنسبة لليابان كانت غالباً "مضخمة".

ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ثالث قوة اقتصادية عالمية، في النصف الثاني من عام 2021، حيث من المرجح أن يسمح التقدم المطرد لبرنامج اللقاحات بتعافي الاستهلاك، بحسب أداتشي.

© 2021 AFP