سلفا كير يعد بعدم العودة إلى الحرب بعد عشر سنوات على استقلال جنوب السودان

بيتر لويس ا ف ب/ارشيف

رئيس جنوب السودان سلفا كير (وسط) خلال مؤتمر صحافي وخلفه نائب الرئيس السابق رياك مشار (يمين)، خلال مؤتمر صحافي في جوبا في 20 شباط/فبراير 2020

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جوبا (أ ف ب)

تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير في خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لاستقلال هذه الدولة، الجمعة بعدم العودة إلى الحرب.

وقال مخاطبا الأمة "أطمئنكم بأنني لن أعيدكم إلى الحرب مجددا. لنعمل جميعا معا للتعافي من العقد الأخير ووضع بلدنا على طريق التنمية في هذا العقد الجديد".

أعلنت هذه الدولة الاستقلال عن السودان في التاسع من تموز/يوليو 2011.

وبعد سنتين غرقت في حرب أهلية أودت بقرابة 400 ألف شخص وأجبرت أربعة ملايين آخرين على النزوح.

ورغم اتفاق على وقف إطلاق النار في 2018 بين كير وخصمه رياك مشار الذي يتولى الآن منصب نائب الرئيس، لا يزال البلد يعاني من عدم استقرار سياسي وخراب اقتصادي وأزمة جوع كبيرة.

وقال كير إن "توقف العداوات يعود لروح جديدة من الحوار بين الأطراف في اتفاقية (السلام) التي خفضت المستوى الكبير من انعدام الثقة".

وقال إن أولوية حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ستكون التطبيق الكامل لاتفاق تقاسم السلطة "مع تركيز على الجانب الأمني والإصلاحات الاقتصادية" في الدولة الغنية بالنفط.

أضاف "هاتان الأولويتان سترسيان الاستقرار في بلدنا وتضمنان النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج ما سيؤدي إلى تنمية اجتماعية-اقتصادية".

وأعلن عن حفر مزيد من آبار النفط وعن منشأة تكرير لتزويد السوق المحلي والتصدير إلى دول مجاورة "ستكون جاهزة للتشغيل بشكل كامل في وقت قريب".

© 2021 AFP