كاليفورنيا تدعو سكانها إلى تقليل استخدام المياه بسبب الجفاف

جوش إدلسون ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

دعت كاليفورنيا الخميس سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15% ووسعت حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم في مؤتمر صحافي "إننا نعاني من الجفاف منذ عامين". وأضاف أنه سيوقع أمراً يشجع "الجهود الطوعية للحفاظ على المياه في ولاية كاليفورنيا".

وتابع "نأمل أن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير" وأن "يخفضوا طوعيا" استخدام المياه "بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، بل أيضا في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية".

وطالب الحاكم سكان كاليفورنيا بإظهار "حس سليم" من خلال تقليل ري مروج العشب الاخضر وتقليل فترات الاستحمام.

وبعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطات السدود في أواخر ايار/مايو في كاليفورنيا تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي. وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

ويُتوقّع تسجيل درجات حرارة قياسيّة نهاية الأسبوع المقبل، مع توقّعات بوصول الحرارة إلى 53 درجة مئوية في وادي الموت في كاليفورنيا.

وأعلن الحاكم أن خمسين من أصل 58 مقاطعة في كاليفورنيا تخضع الآن لإجراءات الطوارئ. وتؤثر حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف على 42% من السكان، معظمهم في شمال كاليفورنيا ووسطها، وتمنح السلطات صلاحيات إضافية للتحكم بالموارد.

وتشمل عواقب الجفاف، زيادة مخاطر الحرائق في منطقة دمرتها سابقا حرائق الغابات الهائلة خلال السنوات الأخيرة.

© 2021 AFP