مصرع 52 شخصا في حريق بمصنع في بنغلادش

لقطة من الجو للحري في مصنع في نارايانغانج في بنغلادش في 09 تموز/يوليو 2021

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روبغانج (بنغلادش) (أ ف ب)

لقي 52 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في مصنع في بنغلادش اضطر بعض العمال فيه للقفز من طوابق عليا من المبنى للنجاة بأرواحهم، حسبما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأصيب قرابة 30 شخصا بجروح فيما كان مئات الأقارب وعمال آخرون في حالة صدمة، ينتظرون أمام مصنع الأغذية فيما كانت النيران لا تزال مشتعلة.

وتشهد بنغلادش حرائق باستمرار بسبب عدم احترام معايير السلامة.

واندلع الحريق الجمعة في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) في روبغانج البلدة الصناعية القريبة من دكا، بعد ظهر الخميس. وكان لا يزال يستعر بعد 24 ساعة تقريبا على اندلاعه.

وكانت الشرطة قد أعلنت عن ثلاثة قتلى في حصيلة أولية ما لبثت أن ارتفعت عندما وصل رجال الإطفاء إلى الطوابق العليا وبدؤوا في إخراج عشرات الجثث لعمال حاصرتهم النيران.

ووضعت الجثث المتفحمة في عدد من سيارات الإسعاف التي نقلتها إلى مشارح وسط صراخ وبكاء الناس الذين تجمعوا على الطريق.

وفرّقت الشرطة مئات الأشخاص الذين احتشدوا في طرق مجاورة واشتبكوا مع عناصرها.

وبعض المصابين وعددهم أكثر من 30، قفزوا من الطوابق العليا هربا من ألسنة النيران التي سرعان ما طوقت المبنى المكون من ستة طوابق، حسبما أعلن مفتش الشرطة شيخ كبير الإسلام.

وتسعى أجهزة الطوارئ لإخماد الحريق في الطابقين الخامس والسادس. وأنقذت الفرق 25 شخصا من سطح مصنع المعكرونة وعصير الفاكهة والسكاكر.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء ديباشيش باردهان "فور احتواء الحريق سنبدأ عملية البحث عن ناجين بالداخل".

وقال دينو موني شارما، رئيس جهاز الإطفاء في دكا إن سبب الحريق هو تخزين مواد كيميائية قابلة للاشتعال ومواد بلاستيكية في الداخل.

-"إنزال بحبال" -

أكد محمد سيف وهو عامل نجا من النيران أن المصنع كان يضم عشرات العمال. وأضاف "في الطابق الثالث أغلقت أبواب الدرج ويقول زملاء إنه كان هناك 48 شخصا في الداخل. لا أعرف ما حدث لهم".

ومن جهته، قال مأمون وهو عامل آخر إنه جرى مع 13 زميلا له إلى السطح عندما اندلع الحريق في الطابق الأرضي ولف المبنى بأكمله بدخان أسود كثيف. وأضاف أن "عناصر الإطفاء قاموا بإنزالنا بحبل".

وفيما كانت سحب الدخان تتصاعد من المبنى كان العديد من الأقارب يخشون الأسوأ.

وقال أحدهم ويدعى نزار الإسلام "جئنا هنا لأن ابنة شقيقتي لا تجيب على اتصالاتنا الهاتفية. وهاتفها لا يرن الآن. نشعر بالقلق".

وتشهد بنغلادش الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا، حرائق وانهيارات مبان متكررة وخصوصا في قطاع صناعة النسيج الواسع، بسبب عدم احترام تدابير السلامة ومعاييرها.

وقُتل سبعون شخصا على الأقل في شباط/فبراير 2019 في حريق هائل دمر مباني سكنية في دكا، بسبب تخزين مواد كيميائية بشكل غير قانوني.

وفي نيسان/ابريل 2013، انهارت ورشة لإنتاج الملابس في مبنى رانا بلازا ما أسفر عن مقتل 1138 عاملاً على الأقل.

وأثار الحادث استياء واسعا في العالم.

© 2021 AFP