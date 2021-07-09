مقاتلو طالبان في أفغانستان يسيطرون على أكثر من ثلثي الحدود مع طاجيكستان (الخارجية الروسية)

ديميتار ديلكوف ا ف ب

كبير مفاوضي طالبان سهيل شاهين يتحدث خلال مؤتمر صحافي في موسكو في التاسع من تموز/يوليو 2021

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موسكو (أ ف ب)

أعلنت روسيا الجمعة أن حركة طالبان تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود الأفغانية مع طاجيكستان، داعية إلى "ضبط النفس" بين المعسكرين في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي "نشهد تصاعدا حادا في التوتر عند الحدود الطاجيكية والأفغانية"، مشيرة إلى أن "طالبان احتلت في وقت قصير جزءا كبيرا من الأراضي الحدودية وتسيطر حاليا على حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكستان".

وأضافت أن موسكو تحض جميع الأطراف على "ضبط النفس".

وأوضحت أن موسكو على استعداد لاتخاذ "تدابير إضافية" من أجل "منع الاعتداء" على حليفتها طاجيكستان ودعت كافة الأطراف إلى "تجنب نقل التوتر خارج البلاد".

وأعلنت طالبان الجمعة أنها سيطرت على معبر حدودي رئيسي مع إيران، بعد ساعات على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن مدافعا عن سحب قوات بلاده من أفغانستان.

ويتواجد وفد من طالبان في موسكو الجمعة حيث يعقد مؤتمرا صحافيا.

هذا الأسبوع فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان بعد هجوم شنه المتمردون في شمال أفغانستان. وتعهدت السلطات الأفغانية باستعادة كافة المديريات التي استولت عليها طالبان، ونشرت مئات الكوماندوس للتصدي لهجوم المتمردين في الشمال.

وأجبرت المعارك في الشمال موسكو على إغلاق قنصليتها في مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ، وإحدى أكبر المدن الأفغانية قرب الحدود مع أوزبكستان.

© 2021 AFP