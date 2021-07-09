نهائي "أن بي ايه": صنز يكرر فوزه على باكس ويتقدم 2-صفر

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر في صراع مع نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في المباراة الثانية بين الفريقين في سلسلة الدور النهائي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، في 8 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

كرر فينيكس صنز على أرضه فوزه على ميلووكي باكس 118-108، الخميس برغم تسجيل نجم الأخير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد من الإصابة 42 نقطة، إلاّ انها لم تكن كافية لمنع الخسارة الثانية توالياً لفريقه في سلسلة الدور النهائي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة.

وبعدما عانى في بداية المباراة، استعاد صنز زمام الأمور قبل الاستراحة، ليحكم قبضته على مجريات اللقاء على الرغم من المحاولات المتكررة لباكس للعودة إلى أجواء المنافسة.

وباستثناء بعض الومضات بعد صافرة البداية، لم يظهر باكس في لباس الفريق القادر على فرض أسلوب لعبه، مظهراً بعض النقاط السلبية التي رافقته في خسارته المباراة الاولى 105-118 الثلاثاء، ما يمكن أن يشكّل حجر عثرة في سعيه لاحراز اللقب.

وبعدما طالته الانتقادات بسبب خياراته الدفاعية في المباراة الاولى، دخل باكس اللقاء مع خطة دفاعية جديدة، على غرار الهجوم الذي بدا أكثر صلابة وقوة بالقرب من سلة صنز.

وعلى غرار ما حصل في المباراة الاولى، واكب تألق صنز على الملعب جماهيره في المدرجات، منهياً الشوط الأوّل لصالحه بنتيجة 56-45.

وبعد العودة من الاستراحة، أخرج أنتيتوكونمبو كل ما في جعبته ليسجل 20 نقطة في الربع الثالث مانعاً باكس من حسم اللقاء باكراً.

غير أن صنز، الغائب عن الادوار الإقصائية في الموسم الماضي، تألق تحت هالة نجمه كريس بول صاحب 23 نقطة، كما حصل على مساعدة من زميليه ديفن بوكر مع 31 نقطة والجناح ميكال بريدجز (27) الفعّال من جميع المسافات.

وبرغم أن باكس نجح في تقليص الفارق إلى 6 نقاط قبل 5 دقائق من صافرة النهاية، إلا انه استسلم لقدره بعدما فشل في إيجاد مساندة حقيقية لنجمه أنتيتوكونمبو الذي أضاف إلى نقاطه، 12 متابعة.

© 2021 AFP