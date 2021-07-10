أولمبياد طوكيو: برشم يحمل آمال قطر بالإنجاز الذهبي الأول

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القطري معتز برشم خلال مشاركته في لقاء فلورنسا ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى في 10 حزيران/يونيو 2021

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الدوحة (أ ف ب)

يحمل معتز برشم الآمال القطرية في تحقيق أول ميدالية ذهبية في التاريخ عندما يسجّل ظهوره الثالث في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس.

ويقتصر الحضور القطري في الدورة التي جرى تأجيلها من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، على خمسة عشر رياضياً، بلغ 13 منهم المنافسات عبر المسابقات التأهيلية، فيما يظهر إثنان ببطاقتي دعوة.

ويشارك الوفد الذي يغيب عنه الرامي ناصر العطية حامل برونزية السكيت في لندن 2012، في سبع رياضات هي التجذيف، السباحة، الرماية، رفع الأثقال، الطائرة الشاطئية، الجودو وألعاب القوى، بعدد متواضع مقارنة ببعثة قوامها 34 لاعبا شاركوا في النسخة السابقة التي جرت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.

وعلى غرار ما عاناه جلّ الرياضين المشاركين في الأولمبياد، واجه القطريون صعوبات جمة في التحضيرات جراء الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، خلافا الى التأجيل الذي أربك برامج الإعداد وتغيير الوجهة الأخيرة للمعسكرات في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية والتي قللت من فرص تواجد اللاعبين في طوكيو قبيل انطلاق الحدث الكبير.

- حلم الذهب -

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وإذا كانت الأنظار شاخصة على ألعاب القوى، فمرد ذلك إلى بطل الوثب العالي برشم (30 عاما) المتوّج بالبرونزية في لندن عام 2012 قبل أن يظفر بالفضية في ريو دي جانيرو عام 2016 محققا أفضل أنجاز قطري.

" طموحي هو الذهب في طوكيو"..هكذا عبر معتز عن آماله عشية تحقيقه المركز الثاني في ثاني جولات الدوري الماسي في الدوحة شهر أيار/ مايو الماضي، معتبراً أن "ارتفاع 2.30 م يُعدّ أمرا جيدا مع أنطلاقة التحضير المباشر" .

وأكّد صاحب ثاني أعلى وثبة في التاريخ (2.43 م) والتي تقل بسنتيمترين فقط من الكوبي خافيير سوتومايور حامل الرقم القياسي العالمي "البرنامج المعد قبل الاولمبياد يعتبر مثالياً".

شارك برشم الذي حافظ في مونديال الدوحة 2019 على لقبه بطلاً للعالم في لندن 2017 للمرة الأولى، في البطولة التحضيرية التي أقامها الاتحاد الدولي للعبة في طوكيو التي يقيم فيها معسكرا اعتباراً من 15 تموز/يوليو حتى موعد بدء المنافسات يوم 30 منه.

- فاجعة هارون -

وفي أم الألعاب أيضا، يعوّل القطريون على العداء عبد الرحمن سامبا (صاحب برونزية بطولة العالم 2019) لترك بصمة في دورة طوكيو والتي بلغها بعدما توج بطلا لسباق 400 م حواجز في لقاء شنغهاي الصيني (الجولة الثانية للدوري الماسي 2019).

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أما العداء فيمي أوغونودي (30 عاما)، فسيكون أمام تحد صعب في سباق 100 م وهو المتوج بطلا لجولة الدوري الماسي في الدوحة (10.00 ثوان) وبطل آسيا أربع مرات.

ويشارك رامي المطرقة أشرف الصيفي للمرة الثانية تواليا، بفضل تصنيفه العالمي حيث يحتل المركز 19.

وانضم الى ركب التأهلين عبد الرحمن حسن (24 عاما) الذي بلغ سباق 1500 متر عبر تحدي نيرثا الذي أقيم بمدينة ملقة الإسبانية، الى جانب مصعب آدم (26 عاما) في ذات الاختصاص.

وحجز أبو بكر حيدر (25 عاما) مكانه في مسابقة 800 م عبر جولة الدوري الماسي، فيما تشارك بشاير المنوري (24 عاما) في سباق 100م ببطاقة دعوة.

وفُجع الوسط الرياضي القطري بوفاة العداء عبدالإله هارون، حامل برونزية 400 م في مونديال 2017، عن 24 عاما اثر حادث سير في الدوحة.

وكان هارون العائد من الإصابة، يمني النفس بالتأهل الى الاولمبياد، بيد أنه فشل في حجز مقعده رغم النجاحات الكبيرة التي حققها سابقا.

- الظهور الأول لمتأهلة -

وتحظى مشاركة تالا أبو جبارة (28 عاما) في التجذيف بحفاوة كبيرة، باعتبارها أول لاعبة تضمن الظهور في الأولمبياد عبر بطولة تأهيلية، بعدما ظل التواجد النسوي يقتصر على بطاقات الدعوة، حيث حجزت مقعدها عبر بطولة آسيا التي أقيمت في الكويت في أيار/مايو .

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وثمة أمال معقودة على منتخب الطائرة الشاطئية لتحقيق انجاز، سيما وأن الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس حققا تصنيفاً متقدماً، بالوصول إلى المركز الخامس حسب الاتحاد الدولي للعبة.

ويشارك أيوب الادريسي (26 عاما) في منافسات الجودو لوزن 66 كلغ متأهلا حسب التصنيف، بالإضافة إلى الربّاع فارس حسونة (23 عاما) لوزن 96 كلغ في رفع الأثقال، فيما تأهل الرامي محمد الرميحي (32 عاما) عبر البطولة الآسيوية في الدوحة، أما السباح عبد العزيز العبيدلي (20 عاما) فيشارك ببطاقة دعوة.

- تفاؤل كبير -

وأبدى محمد سعيد المسند المدير الإداري للبعثة الأولمبية تفاؤله حيال المشاركة القطرية، وقال لوكالة فرانس برس" يحدونا أمل كبير بظهور مشرف رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهناها جراء ظروف الجائحة والإرباك الذي خلفه التأجيل".

وأضاف "معتز استعاد وهجه، سيعسكر في طوكيو، نتمنى أن يمضي نحو الذهب بعدما حقق البرونز والفضة توالياً في الدورتين السابقتين".

وتملك قطر في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد فضية وأربع برونزيات. إلى ميداليتي برشم، أحرز بطل الراليات ناصر العطية برونزية السكيت في الرماية ضمن نسخة لندن 2012، الربّاع أسعد سعيد سيف برونزية وزن 105 كلغ في سيدني 2000، والعداء محمد سليمان برونزية 1500 م في برشلونة 1992.

واستطرد المسند "نعوّل أيضاً على لاعبين آخرين، سواء في ألعاب القوى أو الألعاب الأخرى على غرار الطائرة الشاطئية، سعداء بمشاركة تالا التي ستدون أول ظهور تأهيلي نسوي".

وختم "قمنا بثلاث زيارات الى طوكيو بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، وتعرفنا على كافة المرافق الخاصة بالحدث، وسنؤمن كافة احتياجات الوفد أملا في تحقيق الانجازات".

© 2021 AFP