إصابة رئيس الوزراء الجزائري الجديد بكوفيد-19

رياض قرمدي ا ف ب/ارشيف

صورة بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2020 في العاصمة الجزائرية لوزير المالية أيمن عبد الرحمان الذي عيّن رئيسا للوزراء في 30 حزيران/يونيو 2021

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الجزائر (أ ف ب)

أصيب رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمان بكوفيد-19 وبدأ السبت حجرا صحيا يستمر سبعة أيام، وفق ما أعلن مكتبه في بيان.

وجاء في البيان أن "نتائج فحوصات أثبتت إصابة (...) أيمن بن عبد الرحمان بكوفيد-19"، وأضاف أنه "دخل في حجر صحي مدته 7 أيام ابتداء من اليوم مع فحص آخر عند نهاية المدة".

وأوضح المكتب أن عبد الرحمان "سيواصل (...) مهامه عن بعد".

وتجاوزت الجزائر الجمعة عتبة 800 إصابة يومية بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فيما تسود البلد الأكثر تعدادا للسكان في المغرب العربي (44 مليون نسمة) خشية متزايدة من تفاقم الأزمة الصحية.

على صعيد متصل، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون السبت اجتماعا للجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء، تقرر خلاله "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية بحزم وتسريع وتيرة التطعيم، وفق ما ذكرت الرئاسة في بيان.

وكان تبون البالغ 75 عاما قد أصيب أيضا بكوفيد-19 نهاية عام 2020 ودخل مستشفى في ألمانيا لعدة أشهر.

ويشهد عدد الإصابات ارتفاعا قويا منذ أسابيع في الجزائر مع تفشي المتحورتين "دلتا" و"ألفا". ويكثف الأطباء القلقون الدعوات لاحترام توصيات التباعد والإقبال على التطعيم.

ونصبت خيام لتطعيم الناس في أحياء من العاصمة حيث يسجل أكبر عدد من الإصابات. كما انطلقت حملة تلقيح الجمعة في 13 مسجدا في الجزائر العاصمة.

ومنذ رصد أولى الإصابات في 25 شباط/فبراير 2020، سجلت الجزائر أكثر من 145 ألف إصابة بينها نحو اربعة آلاف وفاة.

© 2021 AFP