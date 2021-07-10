بطولة ويمبلدون: بارتي تحرز اللقب للمرة الأولى في مسيرتها

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لندن (أ ف ب)

أحرزت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة 6-3 و6-7 (4/7) و6-3 السبت في المباراة النهائية.

وهذا اللقب هو الثاني للأسترالية البالغة 25 عاماً في بطولات الغراند سلام، بعدما أحرزت في العام 2019 لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ما أتاح لها التربع على عرش التصنيف العالمي مذاك الحين.

وباتت بارتي أيضاً أول أسترالية تفوز ببطولة ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ عام 1980، ورابع لاعبة تحقق الثنائية (الكبيرات والناشئات) في ويمبلدون بعدما سبق وأحرزت لقب فئة الناشئات عام 2011.

وقبل 50 عاماً، فازت إيفون غولاغونغ كاولي ببطولة ويمبلدون. وتكريماً لها، ارتدت بارتي خلال المباراة النهائية السبت زياً مستوحى من الفستان الذي ارتدته مواطنتها في العام 1971.

© 2021 AFP