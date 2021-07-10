بطولة ويمبلدون: لقب زوجي السيدات من نصيب هسييه ومرتنز

غلاين كيرك اف ب

التايوانية سو-وي هسييه والبلجيكية إليز مرتنز تحتفلان بالفوز بلقب فئة الزوجي في بطولة ويمبلدون في العاشر من تموز/يوليو 2021.

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لندن (أ ف ب)

أحرزت التايوانية سو-وي هسييه والبلجيكية إليز مرتنز، المصنفتان في المركز الثالث، لقب زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزهما على الروسيتين إيلينا فيسنينا وفيرونيكا كودرميتوفا 3-6 و7-5 و9-7 السبت في المباراة النهائية.

وأنقذت هسييه ومرتنز كرتين كانت إحداهما ستمنح الفوز للروسيتين، وفرضتا مجموعة ثالثة حاسمة كانت نتيجتهما في صالحهما.

وهي المرة الثالثة التي تتوج فيها هسييه بلقب البطولة الانكليزية بعد عام 2013 مع الصينية شوياي بينغ، و2019 مع التشيكية باربورا ستريتشوفا.

كما هو رابع لقب كبير للتايوانية بعد تتويجها بلقب رولان غاروس عام 2014.

في المقابل، توجت مرتنز بلقبها الكبير الثالث بعد فلاشينغ ميدوز 2019 وبطولة أستراليا هذا العام.

© 2021 AFP