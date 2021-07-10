جرح سبعة من جنود حفظ السلام الدوليين في انفجار في مالي

دافني بونوا ا ف ب/ا ف ب

مروحية عسكرية فرنسية من طراز "غازيل" تحلق فوق قاعدة عسكرية فرنسية في شرق وسط مالي في آذار/مارس 2019

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باماكو (أ ف ب)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن سبعة من جنود حفظ السلام التابعين للمنظمة الدولية جرحوا الجمعة في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور آليتهم في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وكتبت البعثة في تغريدة على موقع تويتر أنه "خلال دورية سقط سبعة جرحى في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع" أو لغم "بالقرب من ديالو" في منطقة موبتي (وسط).

ولم تكشف البعثة جنسية أو جنسيات الجرحى.

وقالت إن رئيس البعثة القاسم واين "يدين بشدة هذه الأعمال الجبانة التي تهدف إلى تعطيل سير عملياتنا".

والعبوات الناسفة اليدوية الصنع هي السلاح المفضل للجهاديين ضد القوات المالية والفرنسية والدولية. وهي تؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين أيضا.

ومنذ 2012 واندلاع حركات التمرد الاستقلالية والجهادية في الشمال غرقت مالي في اضطرابات متعددة الأوجه أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وقوات الأمن.

و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) المنتشرة في مالي منذ 2013، هي المهمة التي تكبدت أكبر الخسائر في الأرواح بين بعثات المنظمة الدولية، إذ قتل نحو 150 من عناصرها في أعمال عدائية، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

© 2021 AFP