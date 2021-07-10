ضحايا في اعتداء استهدف قائدا في شرطة العاصمة الصومالية

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أشخاص يفرون من موقع شهد اشتباكات في العاصمة الصومالية بتاريخ 19 شباط/فبراير 2021

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مقديشو (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الصومالية وشهود عيان انفجار سيارة مفخخة السبت مستهدفة أحد قادة شرطة العاصمة مقديشو مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى.

قال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "المفوض لم يصب بأذى لكن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا".

واضاف أن انتحاريا على متن سيارة مفخخة استهدف موكب فرحان محمود، مفوض شرطة منطقة بنادير عند تقاطع مزدحم بالعاصمة.

وقال مير أدان الذي كان على بعد أمتار قليلة من مكان الهجوم إن الانفجار "تسبب بدمار كبير وبسقوط ضحايا من رجال الشرطة والمدنيين". واضاف أنه أحصى ست جثث.

واوضح شاهد آخر عثمان آدان أن "المنطقة كلها يغطيها الدخان والانفجار تسبب في نشوب حريق ورأيت جثث قتلى معظمهم من المدنيين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور.

وتقاتل جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لإطاحة الحكومة الفدرالية الصومالية منذ 2007 وتشن هجمات متكررة ضد قوات الأمن وكذلك أهداف حكومية ومدنية.

وتقع منطقة بنادير في جنوب شرق الصومال وتضم مقديشو.

© 2021 AFP