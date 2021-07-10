كأس أوروبا: الشك يحوم حول مشاركة فودن في النهائي بسبب إصابة في القدم

لاعب وسط منتخب انكلترا فيل فودن خلال المباراة ضد الدنمارك في نصف نهائي كأس أوروبا في السابع من تموز/يوليو 2021.

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لندن (أ ف ب)

كشف مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت السبت أن الشك يحوم حول مشاركة لاعب وسطه فيل فودن في المباراة النهائية لكأس أوروبا ضد إيطاليا الأحد على ملعب ويمبلي، بسبب إصابة في القدم.

وقال ساوثغيت لقناة " بي بي سي": "هناك شك"، مضيفا "يجب ان نتحقق مرة اخرى لانه يعاني من اصابة طفيفة في قدمه".

وأضاف ساوثغيت "لكن السؤال هو ما إذا كان سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة، وهو الأمر الذي سيتعين علينا تقييمه لاحقًا".

ودخل لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي غالبًا ما كان بديلاً خلال كأس أوروبا، مكان مايسون ماونت في الدقيقة 96 من مباراة نصف النهائي ضد الدنمارك. لم يتدرب مع منتخب "الأسود الثلاثة" السبت حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها في الوقت الإضافي.

وكان فودن (21 عاما) أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الموسم الماضي.

© 2021 AFP