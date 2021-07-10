كوبا اميركا: كولومبيا ثالثة على حساب البيرو بهدف في الرمق الأخير

ايفاريستو سا ا ف ب

فرحة لاعبي كولومبيا لدى تسجيل لويس دياز هدف الفوز في مرمى البيرز في مباراة المركز الثالث في بطولة كوبا اميركا. 10 تموز/يوليو 2021

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برازيليا (أ ف ب)

سجل مهاجم بورتو البرتغالي لويس دياس هدفا مثيرا في الرمق الاخير ليمنح منتخب بلاده كولومبيا الفوز على البيرو 3-2 والمركز الثالث في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم في برازيليا.

والهدف هو الثاني لدياس في هذه البطولة وجاء بعد 10 دقائق من ادراك البيرو التعادل 2-2 والمباراة في طريقها الى ركلات الجزاء الترجيح (نظام الوقت الاضافي ليس معتمدا في كوبا اميركا).

جاءت مجريات المباراة مثيرة حيث ضغطت كولومبيا في بدايتها وحاصرت البيرو في منطقتها، لكن الفرصة الحقيقية الاولى كانت للأخيرة عندما مرر كريستيان كويفا كرة ماكرة باتجاه جانالوكا لابادولا، لكن الاخير سدد خارج الخشبات الثلاث من وضعية جيدة (28).

ردّت كولومبيا من خلال فرصة لدياس لكنه سدد بين يدي الحارس بدرو غايسي (32). وكاد سيرخيو بينيا يفتتح التسجيل لبيرو عندما تخلص من مراقبة اوسكار موريو ثم الحارس كاميلو فارغاس، لكنه لم يتمكن من هز الشباك من زاوية ضيقة.

ونجحت البيرو في التقدم بهدف ليوشيمار يوتون في الوقت الاضافي من الشوط الاول، قبل أن يدرك قائد كولومبيا المخضرم خوان كوادرادو التعادل مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة (49).

وتصدى غايسي لكرة مقصية رائعة لدياس (62)، لكنه وقف عاجزا امام اللاعب ذاته الذي اطلق كرة قوية عانقت شباكه مانحا التقدم 2-1 لكولومبيا (66).

رفضت البيرو وصيفة النسخة الاخيرة عام 2019 الاستسلام وادركت التعادل عبر لابادولا من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية من راسييل غارسيا قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.

بيد ان الكلمة الاخيرة كانت لدياس نجم المباراة بلا منازع الذي أطلق كرة قوية من 20 مترا في الزاوية البعيدة لمرمى غايسي الذي حاول التصدي لها لكن من دون جدوى في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي في الشوط الثاني ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.

يذكر ان المباراة النهائية تجمع بين عملاقي الكرة الاميركية الجنوبية البرازيل والأرجنتين على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو ليل السبت-الاحد.

© 2021 AFP