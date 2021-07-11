ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في فلوريدا إلى 90 قتيلا و31 مفقودا

جورجيو فييرا ا ف ب/ارشيف

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ميامي (أ ف ب)

أعلنت السلطات المحلية الأحد ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى سكني في فلوريدا الشهر الماضي إلى 90 شخصا، ولا يزال 31 آخرون في عداد المفقودين.

والمبنى المكون من 12 طابقا والمطل على الواجهة البحرية والمسمى "شابلين تاورز ساوث"، انهار جزئيا في 24 حزيران/يونيو بينما كان عشرات الناس نائمين داخله.

وقالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا في إفادة صحافية يومية إن "عدد الوفيات المؤكدة الآن 90، وتم التعرف على 71 ضحية"، مضيفة أن 31 شخصا "يحتمل أن يكونوا في عداد المفقودين".

وأوضحت المسؤولة أنه تم إزالة أكثر من ستة آلاف طن من الأنقاض من الموقع.

من جهته، قال رئيس جهاز الإطفاء في ميامي-ديد آلان كومينسكي إن عملية البحث والإزالة متواصلة على مدار الساعة، وأن عناصر الطوارئ على وشك الوصول إلى السيارات في المرأب تحت الأرض.

ورفض كومينسكي تحديد موعد النهاية المحتملة لأعمال البحث. وأضاف "إنه مسار منهجي... إنهم يحفرون بأيديهم، وهي عملية بطيئة".

ومن المتوقع أن يعود رجال الإنقاذ الإسرائيليون المشاركون في العملية في سيرفسايد التي تضم جالية يهودية كبيرة، إلى بلدهم الأحد وفق ليفين كافا التي حيّت جهودهم.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب الانهيار. وكشف تقرير مؤرخ في تشرين الأول/أكتوبر 2018 نشره مسؤولو المدينة، عن مخاوف إزاء "اضرار بنيوية كبرى" في المجمع، بدءا بالألواح الاسمنتية تحت حوض السباحة وصولا إلى الأعمدة والعوارض في مرآب السيارات.

لكن رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت قال الأحد إن نتائج الاختبارات الأولية أظهرت أن "صلابة الخرسانة جيدة جدا، عند المستويات التي يجب أن تكون عليها أو تتجاوزها".

© 2021 AFP