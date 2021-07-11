الحارس الإسباني لوبيس إلى مرسيليا على سبيل الإعارة

بول اليس ا ف ب

الحارس الإسباني باو لوبيس في مباراة فريقه روما الإيطالي ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في نصف نهائي يوروبا ليغ في 29 نيسان/أبريل 2021

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مرسيليا (أ ف ب)

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم الأحد وصول الحارس الدولي الإسباني باو لوبيس إلى صفوفه قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وجاء في بيان نشره النادي "توصل مرسيليا وباو لوبيس إلى اتفاق نهائي بالتراضي مع روما لصفقة على سبيل الإعارة للحارس الاسباني بدءا من 17 تموز/يوليو 2021 مع إمكانية الشراء بدءاً من موسم 2022-2023".

بدأ لوبيس (26 عاماً) مسيرته مع اسبانيول وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام الانكليزي في موسم 2016-2017، ليعود إلى اسبانيا عبر البوابة الاندلسية مع ريال بيتيس (2018-2019)، قبل أن يحطّ رحاله في الدوري الإيطالي في عام 2019.

ويطرح وصول الحارس الاسباني الدولي الذي ارتدى قميص "لا روخا" في مباراتين دوليتين، علامات استفهام حول مستقبل الحارس الدولي ستيف مانداندا الذي سيخوض في آب/أغسطس المقبل مع انطلاق الدوري الفرنسي موسمه الـ 14 مع النادي المتوسطي.

ويحرس مانداندا عرين مرسيليا منذ عام 2007 من دون توقف، باستثناء رحيله إلى انكلترا حيث أمضى موسم 2016-2017 بألوان فريق كريستال بالاس.

© 2021 AFP