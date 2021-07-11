كأس أوروبا: الإنكليزي شو يسجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية

بول إليس تصوير مشترك/ا ف ب

مدافع انكلترا لوك شو يسدد كرة التقدم أمام إيطاليا في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن، في 11 تموز/يوليو 2021

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لندن (أ ف ب)

سجّل الانكليزي لوك شو أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد 117 ثانية من صافرة المباراة التي تجمع "الأسود الثلاثة" بمواجهة إيطاليا، بحسب احصاءات الاتحاد الاوروبي للعبة، محطماً رقما قياسيا يعود إلى عام 1964.

وسجل الظهير الايسر لمانشستر يونايتد من تسديدة قوية "نصف طائرة" هدف التقدم لمنتخب بلاده المضيف بعد دقيقة و57 ثانية من انطلاق المباراة مساء الاحد على ملعب ويمبلي الشهير.

وهو أول هدف دولي لشو بقميص انكلترا.

وحطم شو الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الاسباني خيسوس ماريا بيريدا الذي سجل بعد 5 دقائق و17 ثانية من انطلاق المباراة النهائية لـ "يورو 1964" التي فازت بها اسبانيا المضيفة على الاتحاد السوفياتي سابقاً 2-1 في العاصمة مدريد في 21 حزيران/يونيو 1964.

© 2021 AFP