كأس أوروبا: دوناروما أفضل لاعب ورونالدو هداف النهائيات

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لمع نجم دوناروما في ركلات الترجيح في نهائي كاس أوروبا بين ايطاليا وانكلترا

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لندن (أ ف ب)

أحرز حارس مرمى منتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما جائزة أفضل لاعب في كأس أوروبا في كرة القدم، بعد قيادة بلاده إلى الفوز على إنكلترا بركلات الترجيح 3-2 الأحد في النهائي على ملعب ويمبلي.

واختار المراقبون التقنيون للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الحارس الشاب أفضل لاعب في النهائيات التي أقيمت في 11 دولة، وأحرزت إيطاليا لقبها بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

وتألق دوناروما (22 عاماً و33 مباراة دولية) بصده ركلتين ترجيحيتين في النهائي أمام الشابين جايدون سانشو وبوكايو ساكا، لتحرز إيطاليا لقبها الثاني بعد 1968.

وبحسب احصائيات "ويفا"، لعب دوناروما الذي سينتقل من ميلان إلى باريس سان جرمان الفرنسي، 719 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، تلقى أربعة أهداف وقام بتسع صدات، علماً أنه برز في نصف النهائي عندما صد ركلة ترجيحية للاسباني ألفارو موراتا.

وبعدما حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات، تلقى هدفاً في كل من المباريات الأربع في الأدوار الاقصائية.

وعلى صعيد الهدافين، أعلن "ويفا" البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافاً للبطولة بعد تسجيله 5 أهداف وتمريرة حاسمة في 360 دقيقة، فيما سجل التشيكي باتريك شيك 5 أهداف وصفر تمريرة حاسمة في 404 دقائق.

وأحرز لاعب الوسط الإسباني بيدري جائزة افضل لاعب شاب في البطولة.

أفضل لاعب في البطولات الأخيرة:

1996: الألماني ماتياس زامر

2000: الفرنسي زين الدين زيدان

2004: اليوناني ثيودوروس زاغوراكيس

2008: الإسباني تشافي

2012: الإسباني أندريس إنييستا

2016: الفرنسي أنطوان غريزمان

2020: الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما

© 2021 AFP