نهائي كأس أوروبا: ساوثغيت يفضل تريبييه على ساكا

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كيران تريبييه في تمارين إنكلترا في 10 تموز/يوليو 2021 في لندن

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لندن (أ ف ب)

سيشارك الظهير كيران تريبييه أساسياً في تشكيلة منتخب إنكلترا الأحد، ضد إيطاليا في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن.

وحلّ تريبييه بدلاً من لاعب أرسنال اليافع بوكايو ساكا، ليعود المدرب غاريث ساوثغيت إلى خطة من خمسة مدافعين استخدمها خلال الفوز على ألمانيا 2-صفر في ثمن النهائي.

ومذاك الوقت، جلس تريبييه (30 عاماً) بديلاً خلال الفوز على أوكرانيا في ربع النهائي ثم الدنمارك في نصف النهائي.

فضلاً عن ذلك، لم يغيّر ساوثغيت تشكيلة يتقدمها الهداف هاري كاين، صاحب هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الدنمارك.

وتبحث إنكلترا عن ثاني لقب كبير في تاريخها بعد مونديال 1966 على أرضها أيضاً، فيما ترغب إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، بالتتويج للمرة الثانية في كأس أوروبا بعد 1968.

ودفع المدرب روبرتو مانشيني بتشكيلة مطابقة لتلك التي تفوقت على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وبقي إميرسون بالمييري، لاعب تشلسي الإنكليزي، في مركز الظهير الأيسر بدلاً من المصاب ليوناردو سبيناتسولا.

* تشكيلة إيطاليا (4-3-3)

جانلويجي دوناروما، جوفاني دي لورنتسو، ليوناردو بونوتشي، جورجو كييليني (قائد)، إيمرسون بالمييري، نيكولو باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتي، فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورنتسو إنسينيي.

المدرب: روبرتو مانشيني

* تشكيلة إنكلترا (5-3-2)

جوردان بيكفورد، كيران تريبييه، كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماغواير، لوك شاو، ديكلان رايس، كالفين فيليبس، مايسون ماونت، هاري كاين (قائد)، رحيم سترلينغ

المدرب: غاريث ساوثغيت

الحكم: الهولندي بيورن كايبرز

© 2021 AFP