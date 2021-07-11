نيمار لـ "شقيقه" ميسي بعد الفوز بكوبا أميركا: "كرة القدم كانت في انتظارك"

ماورو بيمنتل ا ف ب/ا ف ب

نيمار نجم البرازيل وليونيل ميسي نجم الارجنتين يتبادلان الحديث خلال مباراة فريقيهما في نهائي مسابقة كوبا أميركا، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في البرازيل في 10 تموز/يوليو 2021

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

هنأ النجم البرازيلي نيمار "شقيقه" الأرجنتيني ليونيل ميسي على فوزه بلقب مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم وتحقيقه لقبه الأوّل الكبير مع منتخب "التانغو"، على الرغم من خيبة أمله بعد خسارة "سيليساو" على أرضها في النهائي الذي جمع أعرق منتخبين في القارة الجنوبية.

كتب نجم باريس سان جرمان الفرنسي في صحفته على إنستغرام "أكره أن أخسر، لكن إستغل هذااللقب، كرة القدم كانت في انتظارك لهذه اللحظة".

وأرفق نيمار كلماته بشريط مصور للعناق الحار والأخوي بينه وبين ميسي بعد الخسارة التي مني بها منتخب "راقصي السامبا" بنتيجة صفر-1 على أرضه في النهائي على ملعب ماراكانا في دي ريو دي جانيرو مساء السبت.

وتابع "ناي": "ميسي، صديقي وشقيقي (...) أحترم كثيراً ما فعلته وما تقوم به أيضاً لكرة القدم، وتحديداً لي".

ويرتبط نجما قارة أميركا الجنوبية بصداقة متينة مذ أن لعبا معاً بقميص برشلونة الإسباني بين عامي 2013 و2017، حيث فازا بالعديد من الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وكانت الارجنتين تبحث عن لقب أوّل منذ الفوز الأخير بكوبا أميركا بالذات في عام 1993، وقد نجحت في فرض نفسها أمام رفاق نيمار بفضل هدف لزميل الأخير في سان جرمان أنخل دي ماريا.

ونجح ميسي في التخلص من "اللعنة" التي لاحقته في النهائيات الكبرى، حيث رفع في سن الـ 34 عاماً أوّل لقب له دولي مع "ألبيسيلستي" بعد أربع نهائيات خاسرة هي مونديال 2014 ونهائي كوبا أميركا أعوام 2007 و2015 و2016، كما وضع حداً لـ 28 عاماً عجافاً لمنتخب بلاده من دون أي لقب في المسابقات الكبرى.

وانهار نيمار باكياً مع صافرة النهاية، في حين كان لاعبو الأرجنتين يرمون ميسي عالياً فرحاً بالفوز، قبل أن يتعانق النجمان.

لاحقاً، أظهرتهما الصور معاً يتبادلان الحديث والابتسامة على وجهيهما بالقرب من غرف تبديل الملابس في ملعب ماراكانا.

© 2021 AFP