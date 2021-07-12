أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع الأرجنتيني دي بول

ماورو بيمونتيل اف ب

لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول خلال المباراة النهائية لكوبا أميركا ضد البرازيل على ملعب ماراكانا في العاشر من تموز/يوليو 2021.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين تعاقده مع لاعب وسط أودينيزي الإيطالي الدولي الأرجنتيني روديريغو دي بول لمدة خمسة أعوام مباشرة عقب تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا الأحد على حساب البرازيل.

ويعود دي بول البالغ من العمر 27 عاماً إلى الدوري الإسباني بعد فترة أمضاها مع فالنسيا بين العامين 2014 و2016.

ولم يكشف القطب الثاني للعاصمة مدريد عن قيمة الصفقة، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بـ35 مليون يورو.

وتألق دي بول بشكل لافت في المباراة النهائية لكوبا أميركا السبت ضد البرازيل بتمريرة حاسمة سجل منها نجم باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا هدف الفوز.

© 2021 AFP