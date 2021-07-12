كأس أوروبا: المنتخب الايطالي المتوج يعود إلى روما

فابيو فروستاتشي أنسا/ا ف ب

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روما (أ ف ب)

عاد المنتخب الإيطالي المتوّج بطلا لأوروبا بعد فوزه على إنكلترا بركلات الترجيح، إلى روما فجر الاثنين وسط احتفالات عمّت البلاد من شمالها إلى جنوبها.

وخرج قائد "الأتزوري" جورجو كييليني من الطائرة رافعا الكأس القارية أمام عدد كبير من انصار المنتخب جاؤوا للاحتفال باللقب الاوروبي الثاني في تاريخ المنتخب بعد عام 1968.

وقفز ظهير أيسر منتخب ايطاليا ليوناردو سبيناتسولا الذي تعرض لاصابة في وتر اخيل في نصف النهائي ضد إسبانيا على درجات سلم الطائرة قبل أن يسير على مدرج المطار مستعينا بعكازيه وسط تصفيق رجال وسائل الاعلام والأفراد العاملين في المطار الذين سارعوا إلى التقاط الصور مع الابطال.

وتوجّه أفراد المنتخب بعد ذلك إلى فندق قريب حيث سيخلدون إلى الراحة لبضع ساعات قبل أن يتم استقبالهم لاحقا من قبل رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا (79 عاما) الذي تابع المباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن مساء الاحد.

كما تواجد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي حيث التقط صور سيلفي.

وكان الآلاف من أنصار المنتخب خرجوا إلى الشوارع بعد نهاية المباراة النهائية مطلقين العنان للأناشيد والألعاب النارية في مختلف المدن الايطالية.

© 2021 AFP