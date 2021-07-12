نهائي "أن بي أيه": أنتيتوكونمبو يقلص النتيجة بتسجيله 41 نقطة

النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو خلال المباراة الثالثة في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين فريقه ميلووكي باكس وضيفه فينيكس صنز، ميلووكي، ويسكونسن في 11 تموز/يوليو 2021

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ميلووكي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الآمال لفريقه ميلووكي باكس باحراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ 50 عاماً، بتسجيله 41 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة النهائي، مانحاً إياه الفوز على ضيفه فينيكس صنز 120-100 الأحد في المواجهة الثالثة من أصل سبع محتملة.

وبعدما بدأ ظهوره الأول في نهائي الدوري منذ عام 1974 بخسارته المباراتين الأوليين في معقل صنز، كان باكس مطالباً بحسم المباراة الثالثة من أجل العودة الى أجواء السلسلة والابقاء على حظوظه بلقب أول منذ 1971 حين توج بطلاً للمرة الأولى والأخيرة بقيادة الأسطورتين كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون.

ونجح باكس في تحقيق ما أراده والخروج منتصراً من أول مباراة له على أرضه في النهائي منذ المواجهة السابعة الأخيرة من سلسلة موسم 1973-1974 حين خسر أمام بوسطن سلتيكس 87-102 وفرط بفرصة تتويجه الثاني.

وكان الفضل في الفوز الأحد الى أنتيتوكونمبو الذي أضاف أيضاً 13 متابعة الى نقاطه الـ41.

وسبق لابن الـ26 عاماً أن سجل 42 نقطة في المباراة الثانية بين الفريقين، ليصبح بالتالي ثالث لاعب بعد شاكيل أونيل عام 2000 وليبرون جيمس عام 2016 يسجل 40 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر لمباراتين على التوالي في نهائي الدوري.

ونجح اليوناني في 14 من محاولاته الـ23 وفي 13 من أصل 17 رمية حرة، ليجنب فريقه السيناريو الذي لم يسبق لأي فريق في تاريخ الأدوار الإقصائية أن حققه، وهو الفوز بسلسلة في الـ"بلاي أوف" بعد التخلف صفر-3.

وبدا باكس عازماً منذ البداية على تجنب هذا السيناريو وقد خلق الفارق في الدقائق التسع الأخيرة من الربع الثاني حين سجل 30 نقطة مقابل 9 فقط لضيفه، قبل أن يحسم اللقاء الى حد كبير في نهاية الربع الثالث بتسجيله 16 نقطة متتالية بدون رد من لاعبي صنز الطامح الى لقبه الأول في التاريخ والذي يخوض النهائي للمرة الأولى منذ 1993.

ولعب كل من جرو هوليداي وكريس ميدليتون دوراً حاسماً أيضاً في الفوز الثامن لباكس من أصل تسع مباريات خاضها حتى الآن على أرضه هذا الموسم في الـ"بلاي أوف"، بعدما سجل الأول 21 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة والثاني 18 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وفي الجهة المقابلة، كان كريس بول الذي يخوض عن 36 عاماً النهائي الأول له خلال مسيرة بدأت قبل 16 عاماً، الأفضل في صفوف صنز بتسجيله 19 نقطة مقابل 18 لكل من دياندري أيتون وجاي كراودر، فيما اكتفى ديفن بوكر بعشر نقاط فقط بعدما نجح في ثلاث محاولات فقط من أصل 14، بينها واحدة من خارج القوس من أصل سبع.

وتبقى السلسلة في ميلووكي لخوض المباراة الرابعة الأربعاء، حيث سيسعى باكس الى تأكيد قوته في معقله خلال هذه الأدوار الإقصائية، وصنز الى اثبات تخصصه في ملاعب منافسيه حيث فاز بست مباريات حتى الآن من أصل ثماني.

© 2021 AFP