أولمبياد طوكيو: الاصابة تجبر غوفان على عدم المشاركة في الألعاب

لوس جيني ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

أعلن البلجيكي دافيد غوفان عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي، بسبب عدم تعافيه بشكل كلي من اصابة في كاحله.

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بروكسل (أ ف ب)

أعلن البلجيكي دافيد غوفان، المصنف 20 عالمياً، الثلاثاء عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي، بسبب عدم تعافيه بشكل كلي من اصابة في كاحله.

وأفاد لاعب كرة المضرب لقناة راديو- تلفزيون "آر تي بي أف": "تبدأ منافسات كرة المضرب في 24 (تموز/يوليو)، ولم أحمل حتى الآن المضرب في يدي (...) ستكون (الفترة) قصيرة جداً بالنسبة لي للألعاب الأولمبية هذه المرة".

وتابع "ليس خبراً ساراً لاني كنت مصمماً على المشاركة في هذه الالعاب، حتى في ظروف خاصة جداً، على ملاعب أحقق عليها نجاحات".

وكان غوفان أصيب في دورة هاله الالمانية في حزيران/يونيو الماضي، وأعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات غراند سلام التي انتهت الاحد بفوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه الكبير الـ 20 ليعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى للسويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال.

وأكد غوفان إنه يعاني من تمزق في عظم كاحله مصحوبًا بتمزق في الرباط.

ويأمل المصنف أول في بلجيكا في أن يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء خلال "الجولة الأميركية في آب/أغسطس (المقبل)"، وتحديداً في دورة سينسيناتي (15-21 منه) التي تسبق انطلاق بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة (30 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر).

وضمن السباق ذاته، قال "عدت إلى التمارين قبل أسبوع، الامور تتقدم، وانا سعيد من التطور. اقوم بالعديد من الأشياء".

ويضاف اسم غوفان إلى لائحة كبيرة من الغائبين عن الالعاب الاولمبية في طوكيو تضم نادال والنمسوي دومينيك تيم والرومانية سيمونا هاليب والاميركية سيرينا وليامس والكندية بيانكا أندرييسكو.

وباءت المشاركة الأولمبية الاولى للبلجيكي البالغ 30 عاماً في لندن 2012 بالفشل، حيث خرج من الدور الأوّل أمام الارجنتيني خوان موناكو، قبل أن يخرج من ثمن النهائي في مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 أمام البرازيلي توماس بيلوتشي.

وكان غوفان يأمل في أن يخوض ثالث أولمبياد له في مسيرته في العاصمة اليابانية التي ابتسمت له حيث توج بلقب دورة طوكيو في عام 2017 على حساب الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و7-5، بعدما كان وصل إلى النهائي في العام السابق.

© 2021 AFP