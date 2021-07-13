القوات المتمردة تشن هجوما جديدا في تيغراي ومعارك في مخيم لاجئين

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غوندار (إثيوبيا) (أ ف ب)

شنت القوات المتمردة هجوما جديدا في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعا منذ ثمانية أشهر وطالته معارك في مخيم لاجئين، حسبما أكدت مصادر في منظمات إنسانية لوكالة فرانس برس.

شهد النزاع الذي اتسم بارتكاب مجازر وتزايد شبح المجاعة، نقطة تحول في نهاية حزيران/يونيو عندما استعاد المتمردون السيطرة على جزء كبير من المنطقة، مما دفع الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق النار.

قال غيتاشو ريدا في اتصال هاتفي صباح الثلاثاء مع فرانس برس "في الأمس باشرنا هجوما في منطقة رايا (جنوب تيغراي) وتمكننا من الحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفدرالية وقوات أمهرة".

وقال "تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي" وأشار إلى أن المتمردين سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، مؤكدا أنه موجود فيها.

وتعذر الاتصال بمتحدث باسم الجيش الفدرالي للتثبت من تأكيدات غيتاشو في ظل انقطاع شبكات الاتصال في المنطقة.

- أراض متنازع عليها -

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في تشرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية في المنطقة الواقعة في شمال البلاد، لنزع سلاح عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي والقبض على قادتها.

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وبعد السيطرة على عاصمة الولاية ميكيلي، أعلنت الحكومة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر النصر، لكن المعارك استمرت ثمانية أشهر.

وفي نهاية حزيران/يونيو، انسحب الجيش متراجعا أمام تقدم خاطف للقوات الموالية للجبهة التي استعادت ميكيلي في 28 من الشهر ثم القسم الأكبر من تيغراي في الأيام التالية.

في غضون ذلك، أعلنت أديس أبابا وقف إطلاق النار وسحبت الجيش. ثم اعلن المتمردون قبولهم بوقف اطلاق النار الذي وصفته قوات دفاع تيغراي في البدء بأنه "مزحة"، مشترطين انسحاب القوات الاريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم امهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي.

وكان هجوم الإثنين موجها إلى مناطق في جنوب وغرب تيغراي لا تزال تحت سيطرة قوات أمهرة التي دخلت لمساندة الجيش الفدرالي في النزاع الذي شهد فظاعات وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة.

وقال غيتاشو ريدا "وعدنا بأننا سنحرر كل شبر من تيغراي".

وأضاف أن المتمردين ما زالوا "يتعقبون" القوات الموالية للحكومة في الجنوب الثلاثاء، موضحاً "لا نريد أن نمنحهم فرصة لإعادة تجميع صفوفهم".

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء قوات إريتريا إلى الانسحاب "السريع وبصورة يمكن التثبت منها" من إقليم تيغراي.

صباح الثلاثاء، أوردت مصادر أممية حدوث قصف مدفعي في بلدة غرب تيغراي.

وأكدت مصادر منظمات إنسانية أن معارك دارت في مخيم ماي أيني للاجئين الإريتريين الذي يبعد بضعة كيلومترات عن البلدة بين القوات المتمردة من تيغراي وجنود إثيوبيين وحلفائهم من قوات أمهرة.

ونقلت المصادر عن شهود عيان في المكان "اندلعت اشتباكات داخل المخيم" موضحة ان المعارك بدأت حوالي الساعة الرابعة صباحاً وهدأت بحلول الظهيرة.

وقالت المصادر إن اللاجئين من هذا المخيم ومخيم مجاور يؤوي إريتريين كانوا قد فروا هربا من النظام في إريتريا، غادروا سيراً على الأقدام.

- مساعدات انسانية -

بدأ الهجوم بعد يومين من الإعلان السبت عن نتائج الانتخابات التشريعيّة التي حقق فيها حزب الرخاء الذي يتزعمه أبيي فوزا ساحقا.

وأراد رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 الحصول على الدعم الشعبي في وقت تشهد فيه البلاد وضعا حساساً.

وأثر العنف العرقي في عدة مناطق إثيوبية والمجازر المرتكبة في تيغراي وشبح المجاعة المتزايد على صورته كزعيم إصلاحي شاب.

وقدرت الأمم المتحدة أن اكثر من 400 ألف شخص "دخلوا في مجاعة" وأن 1,8 مليون آخرين باتوا "على عتبة المجاعة". وتواجه المساعدات الإنسانية صعوبة للوصول إلى المنطقة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساء الاثنين في بيان إن قافلة مكونة من 50 شاحنة وصلت إلى ميكيلي.

في بروكسل، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الأعضاء الاثنين إلى النظر في تبني عقوبات ضد ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، مشيراً إلى أن الوضع "أسوأ من أي وقت مضى" في تيغراي.

وأكدت الولايات المتحدة، الحليفة التقليدية لإثيوبيا، الاثنين أن "تطهيراً عرقياً" وقع في تيغراي ودعت جميع الأطراف إلى حماية المدنيين.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس "أي قضية تمثل أهمية وطنية مثل قضية الحدود يجب أن يقررها الشعب الإثيوبي في إطار حوار وطني وليس من خلال فوهة المدفع".

© 2021 AFP