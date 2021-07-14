أولمبياد طوكيو: فوز ودي أوّل لمنتخب السلة الأميركي بعد خسارتين

إيثن ميلر غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سجل كيفن دورانت 17 نقطة وساهم في فوز المنتخب الاميركي على الأرجنتين ضمن استعداداته لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، في لاس فيغاس في 13 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

حقق المنتخب الأميركي لكرة السلة الثلاثاء فوزه الودي الأوّل على حساب الأرجنتين 108-80، وذلك بعد خسارتين متتاليتين أمام منتخبي نيجيريا وأستراليا ضمن استعداداته لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.

وعاد رجال المدرب الأسطورة غريغ بوبوفيتش إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين في معسكرهم في نيفادا، في مباراة تألق خلالها كيفن دورانت بتسجيله 17 نقطة.

وأظهر المنتخب الأميركي نجاعته الهجومية أمام منتخب أرجنتيني شجاع ولكن مع إمكانات محدودة في قاعة ماندالاي باي في لاس فيغاس.

وأضاف نجم بروكلين نتس، دورانت إلى نقاطه ست متابعات، فيما ساهم أربعة لاعبين بأكثر من 10 نقاط وهم برادلي بيل (17) وزاك لافين (15) وداميان ليلارد (13 منها 3 رميات ثلاثية) وبام أديبايو (12 نقطة في 18 دقيقة).

قال أديبايو مع نهاية المباراة "لعبنا بقوة أكثر"، فيما بدا مدربه بوبوفيتش راضياً عما رآه "أمام أستراليا، لعبنا بشكل جيد حتى منتصف المباراة، وهذه المرة حافظنا على إيقاعنا الجديد طوال المباراة، وهذا يظهر أننا تطورنا".

من ناحية الأرجنتين، فرض لاعب الـ "أن بي آيه" السابق المخضرم لويس سكالا (41 عاماً) نفسه بتسجيله 16 نقطة، فيما أضاف زميلاه نيكولاس لابروفيتولا وفاكوندو كامباتسو 13 و12 نقطة توالياً.

وكان المنتخب الأميركي مُني بخسارتين توالياً أمام أستراليا 83-91 ونيجيريا 87-90، حيث سقط للمرة الاولى في تاريخه على يد منتخب من القارة الإفريقية.

ودخل المنتخب الأميركي مباراته الاستعدادية الثالثة من أصل خمس مقررة قبل السفر الى العاصمة اليابانية للدفاع عن لقبه الأولمبي، على خلفية 54 فوزاً مقابل 3 هزائم فقط على صعيد المباريات الودية منذ أن سمح للاعبي دوري المحترفين بالمشاركة الأولمبية عام 1992 في أولمبياد برشلونة مع منتخب "الأحلام" الأول.

وبرغم خلو صفوف المنتخب من بعض الاسماء الكبيرة على غرار ليبرون جيمس وستيفن كوري وكواهي لينارد الذي خضع لعملية جراحية ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، إلا انه سينضم إليه قبل انطلاق الألعاب ثلاثة لاعبين مشاركين حالياً في نهائي الدوري هم ديفين بوكر (فينيكس صنز) وكريس ميدليتون وجرو هوليداي (ميلووكي باكس).

ويلعب المنتخب الأميركي في أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرنسا، إيران وتشيكيا.

© 2021 AFP