بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه على أرضه ضد جنوى

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ميلانو (أ ف ب)

يستهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإيطالي في كرة القدم على أرضه ضد ضيفه جنوى بموجب روزنامة موسم 2021-2022 الصادرة الأربعاء من الاتحاد المحلي للعبة.

وكان إنتر ميلان وضع حدا لسيطرة غريمه يوفنتوس على لقب الدوري في الأعوام التسعة الأخيرة، وظفر بلقبه الأول منذ العام 2010.

ويخوض إنتر ميلان موسمه الجديد بقيادة مدربه الجديد المدير الفني السابق للاتسيو سيموني إينزاغي خليفة أنطونيو كونتي المستقيل من منصبه بعد قيادة "نيراتزوري" إلى لقبهم التاسع عشر في الدوري.

ويبدأ الجار ميلان مشواره في الموسم الجديد ضد القطب الثاني لمدينة جنوى ويتعلق الأمر بسمبدوريا، فيما يلعب أتالانتا الثالث مع تورينو اذي تفادى الهبوط الموسم الماضي في المرحلة قبل الأخيرة.

ويقام دربي ميلانو في المرحلة الثانية عشرة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر ذهابا والسادس من شباط/فبراير المقبل إيابا.

في المقابل، يستهل يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع وبطاقته إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي، مشواره بقيادة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليغري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، خارج قواعده ضد مضيفه أودينيزي.

وقاد أليغري البالغ من العمر 53 عاما يوفنتوس إلى الفوز بخمسة ألقاب متتالية في الدوري وكأس إيطاليا أربع مرات قبل إقالته قبل عامين.

وسيكون الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريقه روما على أرضه أمام فيورنتينا، بينما يواجه مدرب نابولي الجديد لوتشانو سباليتي فينيسيا الصاعد حديثًا الى دوري الأضواء، وهو الفريق الذي دربه لفترة وجيزة منذ عقدين.

وعاد مورينيو إلى إيطاليا حيث قاد إنتر ميلان إلى الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) في عام 2010.

ويواجه المدرب البرتغالي فريقه السابق إنتر ميلان في المرحلة السادسة عشرة في روما في الخامس من كانون الأول/ديسمبر ذهابا، على أن يحل ضيفا عليه إيابا في سان سيرو في المرحلة 24 في 24 نيسان/أبريل المقبل.

ويلتقي إنتر ميلان مع يوفنتوس وجها لوجه لأول مرة في 24 تشرين الأول/أكتوبر في سان سيرو، ثم إيابا في لاثالث من نيسان/أبريل في تورينو.

ويقام دربي العاصمة بين لاتسيو وروما في 26 أيلول/سبتمبر.

ويبدأ المدرب السابق لروما وسمبدوريا وكالياري أوزيبيو دي فرانشيسكو مسيرته مع هيلاس فيرونا على أرضه ضد فريقه السابق ساسوولو.

ويحل ساليرنيتانا الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999، ضيفا على بولونيا، فيما يلتقي إمبولي على أرضه مع لاتسيو ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

وتبنت رابطة الدوري الإيطالي الموسم المقبل النموذج المعتمد من قبل الدوري الإنكليزي الممتاز والليغا والدوري الفرنسي، مع اعتماد جدول زمني غير متماثل، حيث لن يكون النصف الثاني من الموسم مبنيًا على النصف الأول، بل تم تنظيمه بترتيب مختلف تمامًا.

وستكون المباراة الأخيرة لإنتر هذا الموسم على أرضه ضد سمبدوريا في 22 أيار/مايو، فيما يلعب يوفنتوس مع مضيفه فيورنتينا، وميلان مع مضيفه ساسوولو.

© 2021 AFP