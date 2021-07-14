صحة الأفغانيات مهددة إثر تزايد العنف مع انسحاب القوات الاجنبية

إليز بلانشار ا ف ب/AFP

نساء ينتظرن مع أطفالهن في عيادة توليد في منطقة داند بولاية قندهار في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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داند (أفغانستان) (أ ف ب)

تعتقد واتي ان عمرها 30 عاما لكنها تبدو في سن 25، هي متزوجة من رجل مسن منذ أن كانت في الثامنة عشرة من العمر وقد جاءت الى عيادة وهي حامل للمرة الخامسة في أربع سنوات وبينها عمليتا إجهاض.

في عيادة التوليد الصغيرة هذه في قرية فقيرة بمنطقة داند قرب قندهار بجنوب أفغانستان تناضل النساء من أجل حياتهن.

تقول هذه الأفغانية الشابة بحزن "أنا خائفة من خسارة طفلي مجددا".

بعد انسحاب القوات الأميركية الذي نتج عنه تزايد المعارك وبدء حرمان البلاد من المساعدات الدولية، يمكن أن يتفاقم الوضع.

تصل النساء الواتي يضعن البرقع برفقة رجل من العائلة. الرجال يمنع عليهم الدخول وينتظرون في الخارج.

وقالت واتي "لدي الإذن فقط بالخروج للذهاب الى الطبيب" حاملة مستنداتها في كيس بلاستيكي.

من جهتها علمت خورما للتو انها حامل مجددا بعدما أنجبت خمسة أطفال. تقول إن إجهاضها مرتين ناجم عن عملها "بشكل كثيف في المنزل".

تقول حسنا وهي قابلة إن "بعض العائلات لا تولي اهتماما للحمل: فالنساء يلدن في المنزل وينزفن كثيرا ويصبن بالصدمة".

اختارت حسنا العمل في الأرياف حين علمت بمعاناة النساء.

وقالت "لو لم آتِ، من كان سيقوم بذلك ... هنا حركة طالبان لا تهاجم القابلات، بالتالي خوفي هنا أقل".

- "أثر مميت"-

بالنسبة للعديد من الأفغانيات، العيادات بعيدة للغاية والطرق خطرة والنقل باهظ الكلفة.

نتيجة لذلك، سجلت اليونيسف عام 2017 حوالى 7700 وفاة أثناء الولادة - وهذا أعلى بمعدل الضعفين مقارنة مع عدد المدنيين الذين قتلوا في الهجمات (3448) بحسب الأمم المتحدة والأرقام أسوأ في الجنوب على أيدي طالبان أو وسط القتال العنيف.

هناك النساء يخاطرن بالمعاناة أكثر مع تراجع المساعدات بعد انسحاب القوات الدولية بحلول 31 آب/أغسطس، الموعد النهائي الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقد حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها من أن الانخفاض الكبير في المساعدات له "تأثير مميت" على النساء الأفغانيات.

لكن مع خطر اندلاع حرب أهلية أو عودة طالبان إلى السلطة، يرفض المانحون الالتزام بالحفاظ على الدعم "المطلوب أكثر من أي وقت مضى".

لمراقبة صحة القرويين، تقوم ناجية وهي قابلة بزيارات من منزل الى منزل.

تقول "بعض العائلات تمنع النساء من الذهاب إلى العيادة. في بعض الأحيان لا يسمح لي الرجال بالدخول".

في قاسم بول، تستقبلها كيلا في فناء منزلها مرتدية حجابا أبيض متسخا. يريح طفلها رأسه على ركبتيها.

أدركت المريضة مؤخرا أنها حامل في شهرها الخامس. هذا طفلها السادس.

وقالت "بعد ذلك، أريد وسائل منع الحمل. أنا فقيرة جدا ولا يمكنني رعاية جميع أطفالي. وزوجي موافق ... ليس لدينا ما يكفي من المال لشراء الصابون حتى".

- "توفي طفلي"-

بحسب دراسة أجراها معهد كيت عام 2018- بعد 17 عاما من وصول قوات حلف الأطلسي الى البلاد- أنجبت 41% من النساء أطفالهن في المنزل و60% لم يحظين بأي متابعة لما بعد الولادة.

بالنسبة للمناطق الخطرة والنائية، فإن هذه الأرقام أكثر إثارة للقلق.

في ولاية هلمند (جنوب)، معقل طالبان، حصلت أقل من خمس النساء الحوامل على زيارة واحدة على الأقل قبل الولادة، بحسب المعهد.

في عيادة نقالة تابعة لمنظمة "العمل ضد الجوع" غير الحكومية أقيمت في منزل من الطين في لشكركاه عاصمة الولاية، تستقبل قاندي غول النساء النازحات بسبب المعارك.

تقول هذه القابلة "غالبيتهن مرضى. العائلات لا تهتم بهن".

تنتظر المريضات جالسات على الأرض مع أطفالهن المرضى وقصصهن كثيرة وحزينة.

تقول فرزانة البالغة من العمر 20 عاما والتي فرت من مناطق طالبان، "لقد توفي طفلي لأنني لم أتمكن من الوصول إلى عيادة أو قابلة. العديد من الأطفال يموتون".

أما شاديا التي تزوجت في سن العاشرة، وتبلغ من العمر 18 عاما ولديها ثلاثة أطفال وكانت تقيم في مناطق طالبان، فقد اضطرت للسير ثلاث ساعات للوصول الى العيادة. وقالت "هذا خطير جدا، توفيت ثلاث نساء على الطريق".

في مستشفى "ايه سي اف" للرضع الذين يعانون من نقص التغذية، خاطرت أمهات يائسات بحياتهن للوصول.

على أسرتهن، يبقين صامتات مع أطفالهن الهزيلين.

تنظر روزيا التي وصلت من مناطق طالبان الى ابنها بلال البالغ من العمر سبعة أشهر وقد ولد قبل الأوان ويعاني من الشفة الأرنبية والتهاب رئوي وسوء تغذية حاد.

وقالت روزيا التي عبرت خط الجبهة عندما ساءت صحة ابنها، "كنت خائفة كثيرا من القتال". لا أحد يعرف إذا كان سيعيش.

لقد فقدت طفلا ولد قبل أوانه وقد أخرجها المستشفى بعد الولادة بسبب نقص الموارد اللازمة للعناية بها، وعاش الطفل ثلاثة أيام.

© 2021 AFP