كوبا تنفي حدوث انتفاضة اجتماعية بعد التظاهرات المناهضة للحكومة

مارة بالقرب من مركز شرطة إل كابري في بلدية أرويو نارانخو في هافانا في 13 تموز/يوليو 2021

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هافانا (أ ف ب)

توفي رجل الثلاثاء في كوبا حيث ما زال أكثر من مئة شخص رهن التوقيف وشبكة الإنترنت الجوال مقطوعة منذ احتجاجات الأحد المناهضة للحكومة التي تنفي حدوث انتفاضة اجتماعية فيما تتعرض لانتقادات حادة من واشنطن.

توفي الرجل البالغ من العمر 36 عامًا أثناء مشاركته في تظاهرة احتجاجية في حي لا غوينيرا في ضاحية هافانا حيث وقعت صدامات بين المتظاهرين والشرطة أصيب خلالها عدة أشخاص بجروح.

وأعربت وزارة الداخلية عن "أسفها لحدوث وفاة".

وقال وزير الخارجية برونو رودريغيز في مؤتمر صحافي "في 11 تموز/يوليو، لم تكن هناك احتجاجات اجتماعية في كوبا، لم يحدث ذلك بفضل إرادة شعبنا ودعم شعبنا للثورة ولحكومته".

وأضاف أن ما حدث "اضطرابات على نطاق محدود للغاية"، مؤكدًا أن "البلاد تمر بظروف طبيعية تمامًا".

وبعد تصريحات مماثلة للرئيس ميغيل دياز كانيل، اتهم رودريغيز واشنطن بأنها تقف من خلال سياسة العقوبات وحملة على الإنترنت وراء التظاهرات التي اندلعت الأحد في حوالى أربعين مدينة وقرية وسط هتافات "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الديكتاتورية".

والثلاثاء، كان نحو 130 شخصًا موقوفين أو في عداد المفقودين في كوبا وفق لائحة اسمية نشرتها على تويتر حركة سان ايسيدرو.

ومن بين الموقوفين معارضون بارزون مثل خوسيه دانيال فيرير ومانويل كويستا موروا وبيرتا سولر إضافة إلى كاميلا أكوستا البالغة من العمر 28 عاما وفق ما أعلنت صحيفة "أ ب ث" الصادرة في مدريد والتي تعمل معها منذ ستة أشهر.

وتعقيبًا على النبأ قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "يبدو لي أن اعتقال صحافية تعمل مع أ ب ث، وسيلة الإعلام الإسبانية، غير مناسب"، ودعا هافانا إلى احترام حق الكوبيين في "التظاهر بحرية".

وفيما لم يعلن رسميًا عن عدد الموقوفين، حاولت بعض العائلات الثلاثاء الحصول على معلومات من مراكز الشرطة في العاصمة بشأن أبنائها وأقاربها على ما لاحظت فرانس برس.

ومن واشنطن، نددت جولي تشونغ مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأميركيتين عبر تويتر الإثنين "بالعنف وباعتقال متظاهرين كوبيين وكذلك باختفاء ناشطين مستقلين"، مطالبة "بالإفراج عنهم فورا".

والثلاثاء، أوقفت الشرطة الكوبية دينا ستارز في منزلها أثناء حديثها على الهواء مباشرة خلال برنامج تلفزيوني إسباني.

ساد الهدوء الثلاثاء في العاصمة هافانا التي تنتشر فيها قوات الشرطة والجيش وشرطيون باللباس المدني، لكن ما زال الاتصال بالإنترنت عبر الأجهزة المحمولة مقطوعًا بعدما كان محرك تظاهرات الأحد.

وردًا على سؤال حول ذلك، قال وزير الخارجية برونو رودريغيز "صحيح أنه ليس لدينا إنترنت عبر الهاتف المحمول ولكن تنقصنا الأدوية أيضًا... ويجدر بي أن أقول إن كوبا لن تتخلى عن حق الدفاع عن نفسها".

في هذا السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "قادة كوبا إلى التحلي بضبط النفس (و) احترام صوت الشعب من خلال فتح جميع وسائل الاتصال سواء عبر الإنترنت أو خارجها".

ولكن الولايات المتحدة قالت إنها لن تسمح بدخول الكوبيين الذين يحاولون بسبب الأزمة، الفرار من بلادهم عن طريق البحر.

وقال برونو رودريغيز "لا أعتقد أننا على وشك أن نشهد أزمة ثنائية، إلا إذا أرادت الحكومة الأميركية ذلك".

من جهتهم، دعا الأساقفة الكاثوليك في كوبا الحكومة والمتظاهرين إلى "التوصل إلى تفاهم" لتجنب العنف بعدما تحولت الاحتجاجات إلى صدامات مع الشرطة. وقالوا في بيان إن "للناس الحق في التعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم وآمالهم"

انطلقت التظاهرات التي لم يسبق لها مثيل منذ ثورة 1959 بدافع من الأزمة الاقتصادية وأغضبت الحكومة الشيوعية ودفعت الرئيس ميغيل دياز كانيل الى التحذير في تغريدة مساء الإثنين من أن "الثورة الكوبية لن تدير الخد الآخر لأولئك الذين يهاجمونها في مساحات افتراضية وحقيقية. ... سوف نتجنب العنف الثوري، لكننا سنقمع عنف الثورة المضادة".

ودعا الرئيس الكوبي الأحد "كل ثوار البلد، كل الشيوعيين، للخروج إلى الشوارع والتصدي (للاستفزازات) بكل تصميم وحزم وشجاعة".

وخرجت عدة تظاهرات لمناصري النظام بعد ظهر الأحد ويوم الاثنين، وجرت خلالها صدامات اتسمت أحيانًا بالعنف بين الطرفين.

وفي مؤشر على خطورة الموقف، حضر راوول كاسترو الذي تقاعد في نيسان/أبريل اجتماعًا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأحد "جرى خلاله تحليل الاستفزازات التي دبرتها عناصر معادية للثورة وتم تنظيمها وتمويلها انطلاقًا من الولايات المتحدة بهدف زعزعة الاستقرار"، وفق صحيفة الحزب الرسمية غرانما.

© 2021 AFP