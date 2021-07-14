13 قتيلاً بينهم تسعة صينيين في انفجار حافلة في باكستان

ا ف ب

جنود يُخرجون جرحى صينيين من مروحية عسكرية بعد انفجار حافلة وسقوطها في وادٍ، في مستشفى جيلجيت العسكري في 14 تموز/يوليو 2021

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بيشاور (باكستان) (أ ف ب)

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بينهم تسعة صينيين الأربعاء في انفجار حافلة سقطت بعدها في واد في شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون، فيما ندّدت بكين بما اعتبرته هجومًا.

وكانت الحافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية صينيين يعملون في مشروع بناء سدّ داسو في إقليم خيبر بختونخوا.

وصرّح مسؤول إداري محلي كبير بدون الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس أن "الانفجار أشعل المحرّك، ما جرّ المركبة إلى الوادي" وتسبب بمقتل 13 شخصاً بينهم تسعة صينيين، مضيفاً أن 28 صينياً آخرين أُصيبوا بجروح.

وأكد مصدر في الشرطة المحلية طلب عدم الكشف عن اسمه وقوع الحادث "جراء انفجار قوي لم تعرف طبيعته بعد".

وجاء في بيان للسفارة الصينية في باكستان الأربعاء، "تعرض مشروع شركة صينية في باكستان لهجوم تسبب بمقتل مواطنين صينيين" داعية كل الشركات الصينية في البلاد إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

في بكين، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان إلى إنزال "عقاب شديد" بمنفذي "الهجوم" وإلى "ضمان أمن وسلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والمشاريع" الصينية في هذا البلد.

لطالما شكل أمن الموظفين الصينيين العاملين في مشاريع بنى تحتية مختلفة في باكستان، مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.

في نيسان/أبريل، تبنّت حركة طالبان باكستان هجوماً انتحارياً على فندق فخم في كويتا (غرب)، عاصمة إقليم بلوشستان، كان يمكث فيه السفير الصيني الذي لم يُصب بجروح.

وتبنّت الحركة أيضاً مؤخراً هجمات عدة على نطاق أصغر في المناطق القبلية الباكستانية في شمال غرب البلاد، على الحدود مع أفغانستان، لكن أيضاً في بعض المدن ومن بينها العاصمة إسلام أباد.

- امتعاض -

غالباً ما أثارت المشاريع الممولة من الصين امتعاضاً كبيراً في باكستان، خصوصاً لدى الجماعات الانفصالية التي تعتبر أن السكان المحليين لا يستفيدون منها، إذ إن معظم الوظائف تذهب إلى اليد العاملة الصينية.

في أيار/مايو 2019، استُهدف فندق فخم يطل على ميناء جوادر، وهو مشروع رئيسي من مشاريع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" ويُفترض أن تنفق بكين أكثر من 50 مليار دولار فيه، ما تسبب بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

قبل ستة أشهر، أسفر هجوم على قنصلية الصين في كراتشي، أكبر مدينة في باكستان وعاصمتها الاقتصادية والمالية، عن أربعة قتلى على الأقل.

وفي حزيران/يوينيو 2020، استُهدفت بورصة كراتشي التي تملك شركات صينية جزءاً منها بهجوم أوقع 4 قتلى على الأقل.

تبنّى هذه الاعتداءات جيش تحرير بلوشستان الذي برّر ذلك متحدثاً عن استحواذ إسلام أباد والصين على الموارد المحلية.

مطلع العقد الماضي، شنّت حركة طالبان باكستان هجمات دامية عدة في مدن باكستانية كبيرة، من معقلها في المناطق القبلية التي تضمّ جماعات جهادية أخرى بينها تنظيم القاعدة.

إلا أن عملية عسكرية كبيرة أُطلقت عام 2014 سمحت بتدمير هيكل قيادة حركة طالبان باكستان، ما أدى آنذاك إلى تحسّن ملحوظ في الوضع الأمني في كافة أنحاء البلاد، إلى وقت قريب.

لكن توجد مؤشرات على أن متمردي طالبان الباكستانيين تجمّعوا في الأشهر الأخيرة على الحدود مع أفغانستان، حيث يتبنّون بشكل متكرر مواجهات مسلّحة مع قوات الأمن الباكستانية.

© 2021 AFP