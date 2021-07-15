المبعوث الأممي إلى ليبيا قلق من "الجمود" السياسي والأمني والمالي

- LNA War Information Division/ا ف ب

صورة نشرتها صفحة تتبع المشير خليفة حفتر على فيسبوك بتاريخ الأول من حزيران/يونيو تظهر رجل شرق ليبيا القوي مع المبعوث الأممي يان كوبيش خلال لقاء بينها في بنغازي

إعلان اقرأ المزيد

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

نبّه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الخميس إلى أن البلاد تشهد "حالة جمود" على الصعد السياسية والأمنية والمالية، علما انها يفترض ان تنظم انتخابات عامة نهاية السنة لكنها صارت موضع تساؤلات متزايدة.

وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول ليبيا المنعقد على المستوى الوزاري "إنني قلق للغاية من التشعب الواسع لحالة الجمود على الصعيد السياسي الانتخابي".

وفشلت 75 شخصية ليبية من كل الأطياف، اختارتهم الأمم المتحدة في إطار مسار المصالحة، في الاتفاق على شروط الانتخابات التشريعية والرئاسية المعلنة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف يان كوبيش "أرجأت اللجنة العسكرية المشتركة التي تسمى 5 + 5، إعادة فتح الطريق الساحلي لربط شرق البلاد وغربها احتجاجا على عدم القدرة على اتخاذ قرارات تسهل إجراء الانتخابات في موعدها، واحتجاجا على الجمود لجهة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".

وتقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة (لا سيما الروس والسوريين والتشاديين والسودانيين) والقوات الأجنبية (التركية بشكل أساسي) المنتشرين في ليبيا بأكثر من 20 ألفا.

كما أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى عدم اعتماد ميزانية للبلاد هذا الأسبوع وأنه لم يتم دفع رواتب قسم من موظفي الدولة.

وخلال الاجتماع الذي يعقد بحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، قدر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في تموز/يوليو أنه "من الممكن تحقيق تقدم" في ليبيا.

وشدد الوزير الفرنسي على أن "من الضروري احترام الجدول الزمني الانتخابي". وأضاف "لا يمكننا بأي حال من الأحوال المساس بموعد 24 كانون الأول/ديسمبر"، مذكرا بأن الأمم المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات ضد معارضي مسار السلام.

كما دعا لودريان إلى وضع "جدول زمني" لانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا، والذي يمكن أن يبدأ في تقديره بخروج المقاتلين السوريين.

وتحاول ليبيا تجاوز عقد من العنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله في خضم ثورة شعبية عام 2011، وقد اتسمت السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها وتدخلات خارجية فاقمت النزاع.

© 2021 AFP