فورمولا واحد: ثلاث إصابات بكورونا في صفوف ماكلارين بينها زاك براون

وليام وست ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفية تظهر شعار ماكلارين على حلبة البرت بارك قبل جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، ملبورن في 11 اذار/مارس 2020

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سيلفرتسون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

ظهرت ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوف ماكلارين عشية جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد المقررة الأحد على حلبة سيلفرستون، بينها المدير زاك براون، بحسب ما أعلن الفريق البريطاني الخميس.

وأفاد ماكلارين أن "أياً من سائقينا لم يكن على احتكاك" بالأشخاص المصابين، في إشارة إلى البريطاني لاندو نوريس الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام قبل الجولة العاشرة لهذا الموسم، والأسترالي دانيال ريكياردو صاحب المركز الثامن.

وأشار الفريق البريطاني إلى أن "الحالات الثلاث ليست مترابطة ويتم عزلها الآن وفقاً لإرشادات الحكومة"، مؤكدا أن أنشطته في عطلة نهاية الأسبوع "لم تتأثر".

وقال زاك براون على تويتر "أبلغت جميع من كنت على احتكاك بهم وأنا أعزل نفسي وفقاً لإرشادات الحكومة. وسأظل على اتصال بالفريق وأدعمه بأمان من المنزل".

وسيقام السباق البريطاني الأحد بحضور 140 ألف متفرج في سيلفرستون، وذلك رغم تزايد عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

ومن المفترض أن ترفع الحكومة اعتباراً من الإثنين غالبية القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، معولة على نجاح حملة التلقيح ضد الفيروس.

وسبق لفريق ماكلارين أن كان ضحية "كوفيد-19" في المرحلة الأولى من الموسم الماضي، ما أدى في بادىء الأمر الى الغاء الجائزة الأسترالية الافتتاحية قبل أن يعلق الموسم من آذار/مارس حتى تموز/يوليو مع إدخال تعديلات بالجملة على روزنامته.

اولي/ا ح/ع ش

© 2021 AFP