جوناثان دانيال غيتي/ا ف ب

نهائي "أن بي ايه": ميدلتون يقود باكس الى معادلة السلسلة ضد صنز 2-2

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ميلووكي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

سجل كريس ميدلتون 10 من نقاطه الأربعين في الدقائق الاخيرة من مباراة فريقه ميلووكي باكس أمام ضيفه فينيكس صنز ليقوده إلى فوز مثير بنتيجة 109-103 الأربعاء، معادلًا سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2-2.

أضاف النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 26 نقطة، 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة لباكس الذي حقق فوزه التاسع في الأدوار الإقصائية على أرضه هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة.

وبعد أن تأخر بفارق سبع نقاط في الفترات الأولى من الربع الأخير، سجل باكس 12 نقطة مقابل أربع للخصم في آخر دقيقتين وسبع ثوانٍ، أحرز خلالها ميدلتون 10 نقاط.

وقال بعد اللقاء "نفّذنا الخطة بطريقة مكّنتني من التّمركز حيث أريد، ولحسن الحظ تمكنت من تسجيل محاولاتي".

وتابع "فكرة أننا وجدنا طريقة للفوز في مباراة بدت وكأننا سنخسرها يعطينا الأمل والحافز" قبل المباراة الخامسة في فينيكس السبت.

وأكد ميدلتون أن "الطريقة الوحيدة للفوز بهذه السلسلة هي أن نخطف مباراة خارج قواعدنا. سيكون من الرائع أن نحقق الفوز في (المباراة) التالية".

يسعى باكس الذي خسر أوّل مباراتين في فينيكس الى لقبه الثاني في تاريخه والاوّل منذ العام 1971، أما صنز فيأمل في تحقيق باكورة ألقابه منذ أن تأسس قبل 53 عامًا.

وعند صنز، سجل ديفن بوكر الذي اكتفى بعشر نقاط في المباراة الثالثة كانت الأسوأ له في الادوار الإقصائية، 42 نقطة في أمسية الاربعاء، إلا أنها لم تكن كافية لفريقه.

وقال بعد الخسارة "هذا الامر لا يهم. المهم الفوز في المباراة، كل ما يحدث خلال اللقاء لا يهم".

© 2021 AFP