ارتفاع حصيلة قتلى الفياضات في ألمانيا إلى 81 (سلطات)

كريستوف ستاش ا ف ب

أضرار ناجمة عن الفيضانات في ارفايلر باد نوينار بغرب ألمانيا، في 15 تموز/يوليو 2021

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برلين (أ ف ب)

أحصت السلطات الإقليمية في راينلاند بالاتينات الألمانية صباح الجمعة مقتل 50 شخصا بسبب العواصف التي تضرب البلاد، ما يرفع العدد الاجمالي للقتلى إلى 81 على الأقل فيما يبقى العشرات في عداد المفقودين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في راينلاند بالاتينات تيمو هاونغز لوكالة فرانس برس إن "عدد القتلى ارتفع الى 50".

وما زال العديد من الأشخاص مفقودين في غرب البلاد ما يثير مخاوف من وقوع خسائر بشرية أكبر.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من واشنطن حيث التقت الرئيس جو بايدن عن خشيتها "من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة".

© 2021 AFP