الرئيس الإيطالي يكرم منتخب بلاده بطل أوروبا

Handout الدائرة الإعلامية في القصر الرئاسي الإيطالي/ا ف ب

صورة وزعهتها الدائرة الاعلامية في القصر الرئاسي الإيطالي في 12 تموز/يوليو 2021 تظهر الرئيس سيرجيو ماتاريلا (يمين) يهنىء قائد منتخب بلاده لكرة القدم جورجو كييليني الذي كان حاملاً كأس أوروبا، وذلك خلال حفل استقبال في القصر الرئاسي لأعضاء المنتخب الذي فاز قبلها بيوم على إنكلترا في نهائي كأس أوروبا

إعلان اقرأ المزيد

ميلانو (أ ف ب)

كرَّم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا منتخب بلاده لكرة القدم الفائز الأحد الماضي بكأس أوروبا، بمنح مدربه روبرتو مانشيني والفريق "وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية".

وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي الجمعة إن التكريم هو "علامة على الاعتراف بالقيم الرياضية والروح الوطنية التي كانت الدافع في الفوز الإيطالي ببطولة أوروبا" على حساب إنكلترا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ومُنِحَ كل من مانشيني ورئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا وسام "ضابط الجمهورية الأكبر"، فيما نال مدير المنتخب غابرييلي أوريالي ورئيس الوفد جانلوكا فيالي وسام "قائد الجمهورية".

وحصل قائد المنتخب جورجو كييليني على وسام "ضابط"، كما نال بصحبة كل من لاعبي المنتخب وسام "الفرسان".

وتوجت إيطاليا بكأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بعد 1968، وقد تحقق ذلك بفضل مانشيني الذي نجح في تشكيل فريق متماسك أنسى البلاد خيبة فشل التأهل الى مونديال روسيا 2018.

© 2021 AFP