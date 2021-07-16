الكأس الذهبية: الولايات المتحدة وكندا إلى ربع النهائي

تيم فيزر ا ف ب/ا ف ب

المهاجم الأميركي داريل دايك (إلى اليسار) في صراع على المرة مع مدافع مارتينيك جان-سيلفان بابين خلال مباراة المنتخبين في مسابقة الكأس الذهبية لكرة القدم، في 15 تموز/يوليو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

تأهل منتخبا الولايات المتحدة الأميركية وكندا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس الذهبية في كرة القدم، بفوز الأوّل الساحق على مارتينيك 6-1 والثاني على هايتي 4-1 في كنساس سيتي الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وكانت السلفادور ضمنت تأهلها عن المجموعة الأولى إلى الدور ذاته بعد فوزها على ترينيداد وتوباغو 2-صفر الأربعاء في دالاس.

وتتصدّر كندا الترتيب مع ست نقاط من فوزين بفارق الأهداف المسجلة عن الولايات المتحدة، قبل اللقاء المنتظر بينهما الأحد في كنساس لحسم صدارة المجموعة، فيما تلتقي هايتي مع مارتينيك في اليوم ذاته.

وكان المنتخب الأميركي، المتوج بالكأس 6 مرات، بدأ مشواره بفوز صعب على هايتي 1-صفر الإثنين، فيما فازت كندا على مارتينيك 4-1.

في المباراة الأولى، سجل داريل دايك ثنائية (14 و59) من سداسية منتخب منتخب بلاده وقاده إلى فوز أحادي على مارتينيك المتواضعة.

وضاعف المنتخب الاميركي النتيجة عبر سامويل كاميل عن طريق النيران الصديقة الذي سجل هدفاً في مرمى فريقه (23)، فيما أضاف مايلز روبنسون (50) وغياسي زارديس (70) ونيكولاس جواكيني (90) أهداف المنتخب الأميركي.

وسجل منتخب مارتينيك هدف الشرف في الدقيقة 64 من ركلة جزاء نفذها بنجاح إيمانويال ريفيار.

في المباراة الثانية، سجل مهاجم بشيكتاش التركي كايلي لارين ثنائية لكندا في الشوط الثاني (51 و74 من ركلة جزاء) ليساهم في الفوز على منتخب هايتي الذي افتقد لجهود 7 من لاعبيه الاساسيين بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

وكان ستيفن أنتونيس أوستاكيو افتتح التسجيل لكندا بعد 5 دقائق من صافرة البداية من ركلة حرة مباشرة، فيما اختتم البديل جونيور هويليت الرباعية في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وسجل هدف هايتي الأوّل في المسابقة واليتيم في المباراة ستيفان لامبيز في الدقيقة 56.

قال مدرب كندا جون هيردمان "أعتقد أن ستيفن قام بعمل رائع اليوم"، مضيفاً "من الواضح أن الركلة الحرة كانت على أعلى مستوى وأظهرت انه يملك هذه الجودة الإضافية".

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى الأول من آب/أغسطس المقبل.

وتشارك قطر التي استهلت مشوارها بتعادل مع بنما 3-3، في البطولة المخصّصة لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد حصولها على بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022 نهاية العام المقبل.

© 2021 AFP