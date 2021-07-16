عملية للقوات الأفغانية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان (شرطة قندهار)

أصغر اشكزاي ا ف ب

جرحى أصيبوا في المعارك بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان، في مستشفى في بلدة شامان الباكستانية على الحدود مع افغانستان، في 16 تموز/يوليو 2021

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قندهار (أفغانستان) (أ ف ب)

اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من طالبان الجمعة بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار (جنوب) جمال ناصر بركزاي إن "القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين".

وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسي بالبلدة الحدودية.

وقال أحد الأهالي في سبين بولداك ويدعى محمد ضاهر "هناك اشتباكات عنيفة".

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنه المتمردون في مطلع أيار/مايو مع بدء خروج القوات الأميركية من هذا البلد.

ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى طالبان إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.

© 2021 AFP