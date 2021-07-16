فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان في الرابع من آب/أغسطس (حكومة)

كريستيان هارتمان تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الإدلاء بصوته في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية في لو توكيه في 20 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

سيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان الشهر المقبل في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، لمساعدة اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، كما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة الخميس. وقالت الوزارة في بيان إن ماكرون سينظم المؤتمر في الرابع من آب/أغسطس بالتعاون مع الأمم المتحدة "استجابة لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم".

وكان الرئيس الفرنسي قد استضاف في آب/أغسطس 2020 مؤتمرا أمميا عقب الانفجار المروّع الذي دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة في الرابع من آب/أغسطس، حشد خلاله نحو 250 مليون يورو من التعهدات.

لكن فرنسا وماكرون أعربا مرارا عن سخطهما إزاء فشل القادة اللبنانيين في إنهاء أزمة سياسية واقتصادية بدأت قبل انفجار المرفأ بكثير.

وقالت وزارة الخارجية إن فشل الحريري في تشكيل حكومة "يؤكد الجمود السياسي الذي فرضه القادة اللبنانيون منذ أشهر، حتى فيما يواجه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة".

وأوضحت أن هناك "ضرورة ملحّة" في الوقت الحالي لإزالة هذه "العقبة المتعمدة وغير المقبولة" والسماح بتشكيل حكومة في لبنان والتعجيل في تعيين رئيس للوزراء.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الخميس من القصر الرئاسي اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة أشهر من تسميته.

والحريري هو الشخصية الثانية التي كلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثا دمارا واسعا.

© 2021 AFP