مقتل مصور في وكالة رويترز في أفغانستان

اندرانيل موخيرجي اف ب

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كابول (أ ف ب)

قتل المصور في وكالة رويترز دانيش صديقي حائز جائزة باليتزر الجمعة أثناء تغطيته معارك بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان، كما أفادت الوكالة نقلا عن مسؤول في الجيش الأفغاني.

وأوضح المسؤول لرويترز أن القوات الأفغانية كانت تقاتل لاستعادة معبر سبين بولداك عندما قتل صديقي وضابط في القوات الأمنية في تبادل لإطلاق النار.

وذكرت الوكالة أن صديقي، وهو هندي، انضم إلى القوات الأفغانية الخاصة في قندهار هذا الأسبوع.

وقال رئيس وكالة رويترز مايكل فريدنبرغ ورئيسة التحرير أليساندرا غالوني في بيان "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل بالتعاون مع السلطات في المنطقة".

وأضاف البيان "كان دانيش صحافيا بارزا وزوجا وأبا مخلصا وزميلا محبوبا جدا. أفكارنا مع أسرته في هذا الوقت العصيب".

وأوضحت رويترز أن صديقي أبلغ في وقت سابق عن إصابته بشظية في ذراعه أثناء تغطيته المعارك. وقد حصل على العلاج وكان يتعافى عندما انسحب مقاتلو طالبان من المعارك في سبين بولداك.

وقالت الوكالة إنها لم تتمكن من التحقق من التفاصيل بشكل مستقل.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه صدم بمقتل صديقي أثناء تغطيته ل"فظائع طالبان" على حد تعبيره.

وكان صديقي عضوا في فريق تقاسم جائزة بوليتز ل2018 للتصوير الفوتوغرافي الميداني تقديرا لتوثيقه أزمة اللاجئين الروهينغا.

وقالت رويترز إنه يعمل مع الوكالة منذ 2010 وغطى الحروب في أفغانستان والعراق وأزمة الروهينغا واحتجاجات هونج كونج وزلازل نيبال.

وأفغانستان واحدة من أخطر دول العالم للصحفيين.

وفي أيار/مايو، صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" أفغانستان في المرتبة 122 من بين 180 دولة في مؤشر عالمي لحرية الصحافة.

وقُتل عدد من الصحافيين بينهم نساء في هجمات منذ أن وقعت طالبان وواشنطن اتفاقًا في شباط/فبراير 2020 مهد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية.

© 2021 AFP