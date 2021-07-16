ميركل تبدي "تأثرها الشديد" جرّاء الفيضانات في اوروبا

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المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 15 تموز/يوليو 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

عبّرت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل الخميس إثر لقائها في البيت الأبيض الرئيس الأميركي جو بايدن عن "تأثّرها الشديد" بالفيضانات التي اجتاحت بلادها وأسفرت عن مقتل 59 شخصاً على الأقلّ، وفقاً لأحدث حصيلة.

وقالت ميركل "تأثّرتُ بشدّة بمعاناة المتضرّرين"، معربة عن "الخشية من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن إنّ ما شهدته ألمانيا الخميس هو "يوم خوف، يوم قلق، يوم يأس".

من جهته قدّم بايدن "أحرّ التعازي" لميركل.

ووعدت المستشارة بأن تقدّم حكومتها المساعدة للمتضررين من أجل "إعادة الإعمار"، مؤكّدة لهم أنّهم "ليسوا وحدهم".

وتشهد ألمانيا أسوأ كارثة طبيعية منذ الحرب العالمية الثانية وقد أحصت حتى الآن 59 وفاة، في حين باتت بعض القرى المنكوبة في غرب البلاد معزولة عن العالم.

أما في بلجيكا حيث تسبّب سوء الأحوال الجوية بمصرع تسعة أشخاص، فسُجّلت أيضاً أضرار جسيمة على غرار ما حصل في كل من لوكسمبورغ وهولندا.

© 2021 AFP