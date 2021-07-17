بطولة السعودية: الرائد يضم الغاني أتسو في صفقة حرة

اوجان كوزه ا ف ب

لاعب وسط منتخب غانا كريستيان أتسو في لقطة له بالوان منتخب بلاده في المباراة ضد بنين في كأس الامم الافريقية. 25 حزيران/يونيو 2019

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الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده رسميا مع الدولي الغاني كريستيان أتسو السبت، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وانتقل أتسو (29 عاما) بصفقة حرّة بعد انتهاء عقده مع نيوكاسل الانكليزي في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وقد نشر حساب الرائد الرسمي على موقع "تويتر"، شريط فيديو ترحيبيا بالنجم الغاني.

ويشغل أتسو، مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في وسط الملعب والجناح الأيمن.

وبدأ أتسو مسيرته الكروية في اكاديمية فينورد الكروية في منطقة غوموا فيتيه (وسط غانا) ثم انتقل إلى فريق شباب بورتو البرتغالي 2009 واستدعي للمرة الأولى إلى صفوف الفريق الاول في 14 ايار/مايو 2011 باشراف المدرّب المعروف أندريه فياش بواش ضد ماريتيمو من دون أن يشارك فيها. انتقل بعدها إلى ريو آفي بنظام الإعارة موسم 2011-2012.

عاد بعدها إلى صفوف بورتو حيث لعب موسم 2012-2013 قبل أن ينتقل الى تشلسي الانكليزي في صفقة بلغت 3.5 ملايين يورو واعير مباشرة الى فيتيس ارنهم الهولندي. تنقل بعدها بين اندية ايفرتون وبورنموث الانكليزيين وملقة الاسباني قبل أن يشتري نيوكاسل عقده في آب/أغسطس 2016.

خاض في صفوف منتخب غانا 65 مباراة وسجل 9 اهداف.

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