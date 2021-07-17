جائزة بريطانيا الكبرى: فيرستابن يحسم أول سباق "سبرينت" وينطلق من المركز الأول

ادريان دينيس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حسم السائق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) أوّل سباق "سبرينت" في تاريخ سباقات فورمولا واحد لينطلق من المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى المقرر الاحد على حلبة سيلفرستون التي شهدت عودة الجماهير بكثافة حيث قدّر عددهم بنحو 90 الفا بعد تخفيف القيود على التجمعات الرياضية في البلاد.

وتم اعتماد سباق الـ"سبرينت" للمرة الاولى بدلاً من التجارب الرسمية الاعتيادية، حيث ستضاف نقاطه الى النقاط الـ 25 التي تمنح للفائز بالمركز الأوّل، ونقطة أسرع لفة خلال السباق.

واقيم السباق القصير المكون من 17 لفة السبت خلافا للتجارب التقليدية، وكان الفيصل في تقرير خط انطلاق سباق الاحد (52 لفة)، وبالتالي سينطلق فيرستابن من المركز الاول متقدما البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الذي انطلق من المركز الأول في السبرينت لكنه خسره لصالح الهولندي في الامتار الاولى، في حين جاء الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) ثالثا.

وجرت العادة أن تكون التجارب التأهيلية يوم السبت على أن يخصّص الجمعة لجولتي التجارب الحرة، لكن مع استحداث سباق الـ"سبرينت" للمرة الأولى اعتباراً من السباق البريطاني الذي يشكل المرحلة العاشرة لهذا الموسم، اكتفى السائقون بجولة تجارب حرة واحدة الجمعة، فيما استبدلت الجولة الثانية بالتجارب التأهيلية التي حددت مراكز المنطلقين في سباق الـ"سبرينت" القصير السبت.

ويتصدر فيرستابن ترتيب بطولة العالم بفارق 32 نقطة أمام هاميلتون بطل العالم 7 مرات.

وقال فيرستابن "أنا سعيد لاني ظفرت بالنقاط الثلاث، ومن المضحك القول أيضا بأنني نجحت في انتزاع الانطلاق من المركز الأوّل أيضا".

أما هاميلتون فقال "دعوني في البدء اشكر الانصار لان حيويتهم كانت مدهشة. لقد بذلت قصارى جهدي اليوم، وانا آسف لاني لم اتمكن من الفوز من أجلهم. غدا، سنقاتل من جديد، لكن ريد بول فريق قوي جدا".

وسيعتمد سباق السبرينت مرتين أخريين في بطولة العالم للعام الحالي في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في أيلول/سبتمبر المقبل، ثم في سباق يُحدد لاحقا.

وتأتي خطوة المشرفين على البطولة العالمية باعتماد سباق الـ"سبرينت" ضمن السعي لزيادة الاستعراض وجذب المزيد من الجماهير الشابة، حيث سيمنح الأسرع ثلاث نقاط، والثاني نقطتين والثالث نقطة واحدة.

ويستغرق السباق القصير مسافة 100 كلم من دون توقف قرابة نصف ساعة، وحددت مراكز المنطلقين فيه الجمعة من خلال فترة تجارب تأهيلية لمدة ساعة تقسم إلى ثلاثة أجزاء.

© 2021 AFP