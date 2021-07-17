قتيل في احتجاجات على خلفية شح المياه في جنوب غرب إيران

عطا كيناري ا ف ب

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طهران (أ ف ب)

قتل متظاهر بالرصاص في خوزستان على هامش تظاهرات تشهدها منذ أيام هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب إيران على خلفية شح المياه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

وأوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) أن المتظاهر قتل الجمعة في بلدة شادكان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق، بينما حمّل مسؤول محلّي "انتهازيين ومثيري شغب" مسؤولة التسبب بمقتله.

وقال أميد صبري بور قائمقام مقاطعة شادكان للوكالة "الليلة الماضية (الجمعة)، تجمع عدد من أبناء شادكان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف، وقتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".

وأضاف إن الفاعلين "سعوا لإثارة الناس عبر إطلاق النار في الهواء"، ما أدى الى إصابة "شاب من شادغان" بالرصاص.

وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء (إسنا)، قال صبري بور إن إطلاق النار استهدف المتظاهرين والقوات الأمنية على السواء، موضحا إن القتيل "شاب يبلغ 30 عاما"، وأنه تم تحديد الفاعلين وأوقف بعضهم الليلة الماضية فيما البحث جار عن الآخرين.

وأوردت "إرنا" أن الجفاف المستمر في محافظة خوزستان أدى إلى توتر بشأن المياه منذ أواخر آذار/مارس.

وخلال العقد الماضي، واجهت إيران موجات جفاف متكررة خصوصا في الجنوب.

وفي وقت سابق من تموز/يوليو، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الجفاف هذا العام "غير مسبوق"، اذ أن المتساقطات انخفضت بنسبة 52 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأتت تصريحات روحاني حينها على هامش تسجيل انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من إيران، عزت السلطات أسبابها الى أمور شتى أبرزها شحّ المياه لتشغيل المعامل الكهرومائية، وزيادة الطلب على الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

- تحذير من "انعدام الأمن" -

تعتبر خوزستان المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق انتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 للجمهورية الإسلامية.

وهي من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب السنّة.

وسبق لسكان المحافظة أن شكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.

وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من البلاد.

وكانت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران، قد أشارت الى أن قوات الأمن تعاملت بالشدة مع المحتجين على شح المياه الخميس. الا أن وسائل إعلام محلية قللت من أهمية هذه التقارير.

وشدد محافظ خوزستان قاسم سليماني-دشتكي في تصريحات نقلتها "إرنا" الجمعة، على أن الأشرطة المصورة التي عرضتها القنوات الخارجية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها للاحتجاجات في المحافظة، "مزيّفة".

وأضاف "يسعى البعض الى إثارة الناس ونشر أشرطة مصوّرة مزيّفة".

وفي تعليق على الاحتجاجات، حذّر النائب عن خوزستان عبد الله إيزدبانه الجمعة من أن "انعدام وجود الأمن في خوزستان يعني انعدام وجود الأمن لكل البلاد".

وحمّل النائب مسؤولية شح المياه الى "أخطاء وقرارات غير مبررة" مثل نقل المياه من أنهر المحافظة الى محافظات أخرى، وفق ما نقلت وكالة "إسنا".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الجمعة أن الحكومة أرسلت فريق عمل يضم مسؤولين كبارا الى محافظة خوزستان الغنية بالنفط، وعهدت إليه العمل على "المعالجة الفورية" لشح المياه فيها.

وعلى مدى الأعوام، أدت موجات حر شديد وعواصف رملية موسمية هبت من السعودية والعراق المجاورين، الى جفاف في سهول خوزستان التي كانت تعرف بالخصوبة.

ويقول علماء إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف التي تهدد شدتها وتواترها الأمن الغذائي.

© 2021 AFP