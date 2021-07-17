قتيل في احتجاجات على نقص المياه في جنوب غرب إيران (وسائل إعلام رسمية)

عطا كيناري ا ف ب

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طهران (أ ف ب)

قتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات على شح المياه في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران التي يضربها الجفاف كما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، بينما ألقى مسؤولون باللوم على "انتهازيين ومثيري شغب" .

وأوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) أن المتظاهر قتل في بلدة شادكان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

وقال أميد صبري بور قائم مقام حاكم خوزستان للوكالة "الليلة الماضية (الجمعة)، تجمع عدد من أبناء شادكان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف، وقتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".

وقال صبري بور إن الفاعلين "سعوا لإثارة الناس عبر إطلاق النار في الهواء" وقد أصيب "شاب من شادغان" بالرصاص.

وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء (إسنا)، قال صبري بور إن إطلاق النار استهدف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء. وأضاف أن القتيل "شاب يبلغ 30 عاما" وأنه تم تحديد الفاعلين وأوقف بعضهم الليلة الماضية فيما البحث جار عن الآخرين.

وأوردت "إرنا" أن الجفاف المستمر في محافظة خوزستان أدى إلى توتر بشأن المياه منذ أواخر آذار/مارس.

وخلال العقد الماضي، واجهت إيران موجات جفاف متكررة خصوصا في الجنوب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس حسن روحاني إن الجفاف هذا العام كان "غير مسبوق" مع انخفاض متوسط الأمطار بنسبة 52 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الجمعة أن الحكومة أرسلت فريق عمل يضم مسؤولين كبارا الى محافظة خوزستان الغنية بالنفط، وعهدت إليه العمل على "المعالجة الفورية" لشح المياه فيها.

وخوزستان هي أبرز مناطق انتاج النفط في إيران وواحدة من أغنى المحافظات.

وهي من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من السكان العرب السنّة. وسبق لسكان المحافظة أن شكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.

وفي 2019، شهدت المحافظة احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من الجمهورية الإسلامية.

وكانت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران، قد أشارت الى أن قوات الأمن تعاملت بالشدة مع المحتجين على شح المياه الخميس. الا أن وسائل إعلام محلية قللت من أهمية هذه التقارير.

وعلى مدى الأعوام، أدت موجات حر شديدة وعواصف رملية موسمية هبت من السعودية والعراق المجاورين، الى جفاف في سهول خوزستان التي كانت تعرف بالخصوبة.

ويقول علماء إن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف التي تهدد شدتها وتواترها الأمن الغذائي.

© 2021 AFP