الدوري الأميركي للمحترفين: أنسيلد جونيور مدربا لويزاردز

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت إدارة نادي واشنطن ويزاردز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت تعيين ويس أنسيلد جونيور، نجل نجم بالتيمور باليتس السابق، مدربا لفريقها.

وأمضى أنسيلد جونيور المواسم الـ16 الأخيرة في الدوري الاميركي للمحترفين كمدرب مساعد بينها سنوات عدة في ويزاردز، وحصل على أول فرصة كمدرب رئيسي للفريق الذي شغل فيه والده الراحل منصب المدرب والمدير عام ونائب الرئيس.

وقال أنسيلد جونيور: "أن أصبح مدربًا رئيسيًا في الدوري الاميركي للمحترفين هو هدف سعيت إليه طوال حياتي، وتحقيق هذا الحلم من خلال العودة إلى واشنطن هو أمر مميز حقًا".

وأضاف "أتطلع إلى ... التواصل مع جماهيرنا ووضع مستوى جديد لكرة السلة في ويزاردز".

وتخلى ويزاردز عن المدرب سكوت بروكس عندما انتهى عقده الشهر الماضي عقب الخسارة أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في الدور الأول من البلاي أوف بعد موسم حقق خلاله 34 فوزا مقابل 38 خسارة.

وقال المدير العام لويزاردز تومي شيبارد "يعد ويس أحد أكثر المدربين المساعدين شهرة في الدوري الاميركي للمحترفين، ومن الواضح أنه تفوق على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرشحين الذين اخذناهم في الاعتبار".

واضاف "سجله القوي كخبير تكتيكي في اللعبة إلى جانب اهتمامه بالتفاصيل، وسمعته في تطوير اللاعبين وشخصيته المتميزة، لم يترك أي شك في أنه كان الخيار الأفضل لتوجيه فريقنا إلى المستوى التالي".

وعمل أنسيلد جونيور مدربا مساعدا في ويزاردز من 2005-2011 وكانت له فترات مع غولدن ستايت ووريرز وأورلاندو ماجيك قبل أن يقضي المواسم الستة الماضية في دنفر ناغتس.

لعب أنسيلد جونيور دورا كبيرا في تطوير مستوى لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش الذي اختير أفضل لاعب هذا الموسم.

واختير والده الذي توفي العام الماضي، أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين عام 1969 وساعد ويزاردز على الفوز بلقب الدوري عام 1978.

© 2021 AFP