فاوتشي: لو كان التضليل الإعلامي الحالي موجودا من قبل لما تمكنا من القضاء على الجدري

جيناه مون غيتي نورث أميركا/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

انتقد مستشار البيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 الدكتور أنتوني فاوتشي السبت وسائل الإعلام التي تنشر معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لكورونا، مؤكداً أنه "كان من المستحيل القضاء على مرض الجدري وشلل الأطفال لو وجد التضليل الحالي" حينذاك.

وجاء تصريح فاوتشي بعد ساعات من تجاذب بين جو بايدن ومجموعة فيسبوك التي اتهمها الرئيس الأميركي بنقل معلومات مضللة حول اللقاحات و"قتل الناس".

ورفضت فيسبوك هذه الانتقادات مؤكدةً أنها "تنقذ أرواحاً" باتخاذها تدابير تسمح لمستخدمي موقع التواصل، بحسب قولها، بوصول أفضل إلى اللقاحات.

وجاءت تصريحات فاوتشي ردا على سؤال طرحه صحافي في شبكة "سي إن إن" حول ما إذا كان يعتقد "أننا كنا تمكنا من الانتصار على مرض الجدري أو القضاء على شلل الأطفال لو كانت فوكس نيوز تحذّر كل ليلة، الناس من مشاكل اللقاحات".

وتبثّ قناة "فوكس نيوز" التي دعمت باستمرار الرئيس السابق دونالد ترامب، بشكل مكثّف أخباراً تشكك في اللقاحات المضادة لكوفيد.

بعد حملة تلقيح أولى في كافة أنحاء البلاد، تراجعت وتيرة تفشي المرض بشكل كبير في الولايات المتحدة. وترتفع حاليا أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات التي تسجّل أدنى معدّلات تلقيح في وقت تتفشى بسرعة النسخة المتحوّرة "دلتا" الشديدة العدوى.

ولم يتحقق الهدف الذي أعلنه بايدن وهو تلقيح 70% من الراشدين في الرابع من تموز/يوليو، يوم العيد الوطني.

وتحوّلت الشكوك الأولية في اللقاحات في مناطق أميركية عدة إلى مشاعر عداء، مع تضخيم الأخبار المناهضة للقاحات بنظريات مؤامرة تنشرها بشكل منتظم وسائل إعلام محافظة.

© 2021 AFP