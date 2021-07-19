استئناف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بتهم فساد

فيل ماغاكو تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الرئيس الجنوب الإفريقي السابق جايكوب زوما أمام المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ في جنوب إفريقيا في 26 أيار/مايو 2021

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بيترمارتسبرغ (جنوب أفريقيا) (أ ف ب)

استؤنفت الإثنين محاكمة رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما (79 عاما) المتهم بالفساد افتراضيا، بعد أن هزت البلاد أعمال عنف هذا الأسبوع.

واندلعت أعمال العنف في التاسع من تموز/يوليو بسبب ايداع زوما السجن بتهمة ازدراء القضاء، في معقله في كوازولو ناتال (شرق) قبل أن تمتد إلى جوهانسبرغ على خلفية البطالة المستشرية والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد.

صباح الاثنين، انتشرت جنود وعناصر شرطة بأعداد كبيرة في بيترمارتسبرغ، عاصمة إقليم كوازولو ناتال (شرق)، حيث تقع المحكمة، كما حلقت مروحية فوق المنطقة، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان، رغم أن المحاكمة تجري افتراضيا.

ظهر زوما، مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، على الشاشة من سجن إستكورت الواقع على بعد أقل من مئة كيلومتر. وبُثت المحاكمة، كما يحدث غالباً في جنوب إفريقيا، على التلفزيون.

وتظاهر مؤيدو زوما أمام المحكمة، كما يفعلون بانتظام لدعمه. ويُتهم أنصار زوما بإثارة فوضى في الأيام الأخيرة، وصفها الرئيس سيريل رامابوزا بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد.

والجلسة افتراضية لتجنب مزيد من "الاضطرابات" وفق ما ذكر مصدر في النيابة العامة لوكالة فرانس برس، بعدما عقدت جلسات اخرى افتراضيا خلال الاسابيع الماضية بسبب الوباء.

لكن دالي مبوفو محامي زوما اعترض على عقد جلسة الاستماع افتراضيا بحجة أنها تنتهك الحقوق الدستورية لموكله وتمنعه من استشارة فريق الدفاع أثناء جلسة الاستماع.

وأشار إلى أن الاضطرابات في الأيام الأخيرة كانت "غير متوقعة" وطالب القاضي بيت كوين بتأجيل المحاكمة لمدة "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

-"وضع أفضل" -

يواجه الرئيس السابق 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبا للرئيس.

كما تتم مقاضاة مجموعة تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض الأموال. ونفى زوما كما تاليس، هذه الاتهامات على الدوام.

وطالب الدفاع السبت باجراء الجلسة حضورياً أو تأجيلها إلى ان يصبح الوضع في البلاد أفضل.

وعلى الرغم من فضائح الفساد العديدة التي لطخت رئاسته، لا يزال زوما يحظى بنفوذ كبير لا سيما في اقليم الزولو الذي يتحدر منه وأيضا داخل حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم.

وقد تم بالفعل تأجيل هذه المحاكمة مرات عدة، بعد أن قدم الرئيس السابق عدة طعون. وخلال جلسة الاستماع السابقة في أيار/مايو، أعلن زوما أنه سيدفع ببراءته قبل أن يتم تأجيل المداولات بسرعة.

وطالب فريق الدفاع عن زوما باستبدال ممثل الادعاء بيلي داونر، متهما إياه بانه منحاز. واتهم داونر، بدوره، محامي زوما بسعيهم إلى تأجيل الاجراءات.

ويعتزم الادعاء استدعاء أكثر من 200 شاهد خلال المحاكمة.

ويحاكم الرئيس السابق أيضا في قضية رشاوى تعود إلى أكثر من عشرين عاما. وهو متورط في العديد من الفضائح والاتهامات بالفساد.

وأُرغم زوما على الاستقالة في 2018 بعد الكشف عن سلسلة فضائح. وقد وعد خلفه سيريل رامابوزا بالقضاء على الفساد.

© 2021 AFP